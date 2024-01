Dali so si duška: neverjetni nočni prizori iz Francije #foto

Nekoč je za slovite prizore nočnega dirkaškega spektakla skrbel prelaz Col de Turini, zdaj so to postali ostri ovinki Les Tourniquets pri mestecu Bayons. Cesta v zaledju Gapa in Sisterona je včeraj gostila drugo hitrostno preizkušnjo relija Monte Carlo in s tem tudi letošnje sezone svetovnega prvenstva. Navijači so tam z baklami tudi letos poskrbeli za izjemne prizore. Mnogi so se tja z bivalniki pripeljali že dan prej, večina pa več ur pred štartom prvega dirkalnega avtomobila.

Večerni del relija je najbolje uspel Elfynu Evansu in sovozniku Scottu Martinu (Toyota), ki sta dobila obe hitrostni preizkušnji. Njuna prednost pred današnjim nadaljevanjem znaša 15,1 sekunde. Druga sta Thierry Neuville in Martijn Wydaeghe (Hyundai).

Rally fans always show up ❤️🥹 pic.twitter.com/FqjlV2vus4 — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) January 25, 2024

Foto: Red Bull

