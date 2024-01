Rekordno topla monaška ruleta? Žebljev letos ne bodo potrebovali.

Danes popoldne se bo v okolici francoskega Gapa začel reli Monte Carlo in s tem tudi nova sezona svetovnega reli prvenstva. Kljub slovesu monaške rulete, ki jo je pridobila zaradi spremenljivih razmer na cestah v južnofrancoskih Alpah, bo letošnji reli večinoma suh in očitno celo eden najtoplejših od dozdajšnjih 92 izvedb tega relija.

Središče relija Monte Carlo letos ni več Monako, temveč Gap – rojstno mesto devetkratnega zmagovalca relija Sebastiena Ogierja. Foto: Hyundai Reli Monte Carlo se bo danes začel z uradnim štartom v Monaku in popoldne s prvima dvema hitrostnima preizkušnjama v okolici mesta Gap. Že prva preizkušnja bo prava poslastica. To bo 21 kilometrov dolga preizkušnja med Thoardom in Saint-Geniezom, ki je del slovite in zloglasne preizkušnje Sisteron. Do nedelje je v načrtu 17 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 324 kilometrov.

Po oceni inženirjev Pirellija, ki je letos še uradni gumarski dobavitelj za svetovno reli prvenstvo (nasledil ga bo korejski Hankook), bo le šest odstotkov trase letos na zasneženi ali poledeleni asfaltni podlagi. Najbolj ledena bo deveta hitrostna preizkušnja, kjer je poledenelih 37 odstotkov ceste. Na tretji preizkušnji je take 12 odstotkov podlage.

Potrebe po gumah za sneg ali led letos očitno ne bo. Foto: Hyundai

Na skoraj polovici trase bo moker asfalt (46 %), povsem suhih pa bo 35 odstotkov kilometrov relija. Vse to je skladno z visokimi temperaturami, ki smo jim trenutno priča v južnem delu Francije. Le na prelazu Col de Turini, kjer se bo reli v nedeljo zaključil, je temperatura trenutno tik pod lediščem. Drugod temperature ozračja segajo vse do 18 stopinj Celzija. Temperatura ceste niha od minus tri do trideset stopinj Celzija.

Vsak izmed voznikov najvišjega razreda Rally1 ima na voljo 80 pnevmatik v štirih različicah. Posebej za reli Monte Carlo je Pirelli pripravil supermehko zmes gume. Možnost izbire je tudi pnevmatika z žeblji, ki pa jih vozniki očitno ne bodo potrebovali. Izmed 80 pnevmatik jih tovarniški vozniki med relijem lahko uporabijo le 38.

Kontroverzna novost letošnje sezone je nov točkovni sistem. FIA se je namreč skupaj z moštvi in promotorjem odločila, da bodo za nedeljski del relija delili dodatne točke. Prav tako bodo vozniki dodatne točke dobili za uvrstitev na zadnji hitrostni preizkušnji. To pomeni, da zmagovalec relija domov morda sploh ne bo odnesel največjega števila točk. Kdo bo torej potemtakem pravi zmagovalec relija? FIA sicer poudarja, da lahko sistem točkovanja spremeni tudi sredi sezone in da se bodo odzvali na konkreten razplet uvodnih relijev.

Tovarniške specialke Rally1: Toyota, Hyundai in M-Sport Ford

Toyota yaris GR rally1 Foto: Red Bull

Hyundai i20 N rally1. Foto: Red Bull

Ford puma rally1 Foto: Red Bull

Thierry Neuville (Hyundai) lovi svoj prvi naslov svetovnega prvaka. Foto: Hyundai

Reli Monte Carlo začenja novo sezono svetovnega prvenstva, ki bo v marsičem nenavadna. Za začetek naslova svetovnega prvaka ne brani Kalle Rovanpera (Toyota). Finec bo odpeljal le izbrane dirke. Podobno velja tudi za prvega favorita monaškega relija Sebastiena Ogierja (Toyota), ki bo konec tedna poskušal na tem zahtevnem reliju zmagati že desetič. Tudi Esapekka Lappi (Hyundai) nima zagotovljenih nastopov na vseh relijih.

Na posameznih relijih bo v ospredju dvoboj prav teh voznikov, ki bodo dirkali občasno (zato bodo imeli na makadamu boljši štartni položaj, vozili bodo lahko bolj sproščeno …), in treh osrednjih favoritov za naslov prvaka, ki bodo morali letos paziti na vsako točko. Prvi adut Toyote bo Elfyn Evans, večkrat že svetovni podprvak, Hyundai pa je v moštvu spet združil Thierryja Neuvilla in Otta Tanaka.

Aprila svetovno prvenstvo spet na Hrvaškem

Korejci so si za enega glavnih ciljev postavili vozniški naslov svetovnega prvaka, ki ga do zdaj še niso osvojili. Ali bo to uspelo Neuvillu ali Tanaku, oba tudi osebno ta cilj že dolgo naskakujeta (Tanak je že bil prvak s Toyoto), in kako bodo znotraj moštva krotili osebne interese obeh dirkačev, bo ena glavnih tem vsaj prvega dela sezone.

Uvodni reli v Monte Carlu kljub pretežno suhemu asfaltu ne bo dal vseh odgovorov za nadaljevanje sezone, ki bo za Slovence vrhunec doživela aprila – takrat bo svetovno prvenstvo spet gostila Hrvaška.