Čudežni zadek Škode, ki ga nima niti VW passat #foto

Superb bo v kombilimuzinski izvedbi v primerjavi s predhodnikom daljši za 4,3 centimetra. Avtomobil bo tako dolg že 4,91 metra, obenem pa bo tudi rahlo višji kot do zdaj. To bo povečalo prostor nad glavami potnikov. Superb bo obenem ostal enako širok kot do zdaj, enako velja tudi za 2,8 metra medosne razdalje. Prostornino prtljažnika bo Škoda povečala za 20 litrov, in sicer na 645 litrov.

Pomembne novosti tudi v notranjosti avtomobila

Dodana vrednost avtomobila ostajajo zadnja peta vrata, ki povečajo uporabnost avtomobila in so prav gotovo po meri povprečnega kupca v Evropi. Škoda bo za novo generacijo superba, ki ga sicer uradno še niso razkrili – kljub zamaskirani zunanjosti pa je skrivnosti ostalo le še bore malo –, še naprej ponujala tudi karavansko izvedbo.

V notranjosti bo superb dobil samostojno stoječi zaslon na vrhu sredinske konzole (velik do 13 palcev), največja novost pa bo selitev prestavne ročice menjalnika na obvolanski drog. Vsi superbi bodo namreč serijsko opremljeni s samodejnimi sedemstopenjskimi menjalniki DSG.

Prvič tudi blagi hibrid

Superb bo prvič na voljo z blago hibridnim pogonom. To velja za primer 1,5-litrskega motorja TSI z močjo 110 kilovatov (150 "konjev"), temu pa je dodana še 48-voltna baterija. Na voljo bosta še dve različici dvolitrskega bencinskega motorja TSI (150 ali 195 kilovatov), ob tem pa še dvolitrski dizelski motor TDI (110 ali 142 kilovatov). Zmogljivejši različici dizelskega in bencinskega motorja sta serijsko opremljeni s štirikolesnim pogonom.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda