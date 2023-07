Citroen z novim šefom za Evropo: že letos ima jasen cilj

Foto: Citroën Citroen je za vodenje znamke v Evropi pooblastil Laurenta Diota, ki je do zdaj znotraj Stellantisa delal pri Abarthu. Francozi bodo razširili svojo evropsko regijo, ki vključuje tudi vzhodnoevropske, balkanske in evrazijske države. Diot bo neposredno odgovarjal izvršnemu direktorju Citroena Thierryju Koskasu.

Med glavnimi nalogami za Diota bo povečati Citroenov tržni delež na evropskem trgu. Cilj se je povzpeti na pet odstotkov, in to že do konca letošnjega leta, je poročal Autonews Europe. Trenutni delež znaša 4,3 odstotka, kar je bila predvsem posledica dobavnih in logističnih težav znamke v lanskem letu.

Diot je svojo avtomobilsko kariero začel pri Renaultu. Še pred tremi leti je bil vodja Renaultovega marketinga v Franciji. Nato se je oktobra leta 2021 preselil k Stellantisu, kjer je prevzel vodenje marketinga in komunikacij njihove znamke Abarth.