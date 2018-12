Stoletje pred Elonom Muskom: Američan z neverjetno vizijo

Na začetku dvajsetega stoletja so električni avtomobili pisali zanimivo zgodbo. Številni inovatorji so izdelovali električna vozila, ki so imela takrat tudi do 160 kilometrov dosega, bila so preprosta za uporabo in so jih imeli zelo radi višji sloji. A hiter razvoj motorjev na notranje zgorevanje je do leta 1935 popolnoma uničil nadaljnji razvoj električnih avtomobilov.

Električni avtomobili so bili na začetku dvajsetega stoletja zelo priljubljeno prevozno sredstvo. Kar tretjina vseh avtomobilov v New Yorku je bila takrat električnih. Foto: History Colorado Center

Električni avtomobil se na začetku dvajsetega stoletja vozi po središču mesta, pešci in drugi avtomobili se ustavljajo sredi ceste in ga občudujejo odprtih ust. Takrat je električni avtomobil stal sedemkrat več kot običajni ford, oblika in sam sloves pa sta poskrbela za izjemno dolge čakalne dobe pri dobavi.

Prizor bi zlahka preslikali v leto 2013, ko je podjetje Tesla doživelo uspeh in so njegovi električni avtomobili postali zelo priljubljen način prevoza. Težko je verjeti, toda pred več kot sto leti je bil električni avtomobil čez lužo visoko na lestvici priljubljenosti pri bogati družbi. Praktično vsak poslovnež in predstavnik visoke družbe si je želel imeti v lasti vsaj enega posebneža. Takrat se je namreč električnega avtomobila prijel vzdevek avtomobil prihodnosti.

Več kot tretjina jih je bilo električnih

V prvih letih avtomobilskega pohoda je samo v ZDA delovalo več kot 1.800 različnih avtomobilskih proizvajalcev. Čeprav so evropski inovatorji raziskovali baterijsko gnane avtomobile vse od leta 1830, je bil prvi delujoč električni avtomobil izdelan v ZDA leta 1890. Kemik iz zvezne države Iowa je šestsedežni avtomobil v resnici predelal iz električnega vagona, ki je lahko dosegel najvišjo hitrost 23 kilometrov na uro.

Do preloma stoletja so bili električni avtomobili v New Yorku tako zelo priljubljeni, da so imeli celotne flote električnih taksijev, kar tretjino vseh vozil pa je bilo električnih. Ljudje so jih imeli radi. Tudi zato, ker so v številnih aspektih premagali svojo bencinsko gnano konkurenco. Niso povzročali hrupa, niso smrdeli in niso oddajali močnih vibracij. Laže jih je bilo upravljati, za zagon ni bilo potrebno naporno vrtenje zagonske ročice in ni bilo treba prestavljati težke prestavne ročice.

Dva tisoč dolarjev in 160 kilometrov električnega dosega. Fritchlov revolucionarni avtomobil je že leta 1910 postavljal temelje elektromobilnosti. Foto: History Colorado Center

Ledino je oral Fritchle

Posledično so električni avtomobili postali izredno priljubljena oblika prevoza v mestih. Še posebej so bili priljubljeni pri višjem ženskem Fritchle je spoznal, da lahko naredi boljši električni avtomobil. Od dneva naročila je kupcu avtomobil dostavil v desetih dneh. Foto: History Colorado Center sloju. Pri New York Timesu so že leta 1911 zapisali, da so električna vozila vse bolj priljubljena, tehnološki napredek je z vsakim letom večji in tudi lastniki tovarn, v katerih izdelujejo bencinsko gnane avtomobile, se v prostem času naokoli prevažajo z električnim avtomobilom.

Tako kot zdaj je bila tudi takrat ena izmed največjih ovir polnjenje baterij. Leta 1910 je bilo dovoljeno lastnikom na svoji zemlji postaviti električno polnilnico, servisne delavnice pa so začeli opremljati s polnilnimi postajami, kjer so vozniki lahko čez noč pustili svoj avtomobil in ga polnili.

Eden izmed najbolj ekcentričnih in zanimivih proizvajalcev prvih električnih avtomobilov je bil Oliver P. Fritchle. Kemik in inženir, ki je svojo pot začel kot serviser avtomobilov. Takrat je spoznal, da bi lahko izdelal boljši električni avtomobil in svojega prvega je prodal leta 1906. Le dve leti kasneje je v Denverju že odprl svojo prvo tovarno.

Pred več kot sto leti je imel 160-kilometrski doseg

Fritchle je imel eno boljših baterij v industriji, z enim polnjenjem pa so njegovi avtomobili lahko prevozili do 160 kilometrov. Z izredno dolgim dosegom je postavil izziv drugim proizvajalcem in s svojim dvosedežnim avtomobilom fritchle victoria, ki se je takrat prodajal za dva tisoč dolarjev, prevozil pot od Lincolna z Nebraske do New Yorka.

Za 2.900 kilometrov dolgo pot je porabil dvajset dni. S svojim električnim avtomobilom je prevozil težke in kdaj tudi še neobstoječe poti. Na svoji poti mu je le enkrat počila pnevmatika, avtomobil pa je polnil na električnih postajah ali servisnih garažah.

Fritchle je kupcem obljubljal, da bodo imeli 160 kilometrov dosega in bo njihov avtomobil po naročilu dostavljen v desetih dneh. Hitro so se nad njim navdušili slavni, Fritchle pa je odprl prodajni salon na Peti Aveniji v New Yorku.

Reklamni letak za Fritchlov električni avtomobil. Pri višjih slojih je bil tako priljubljen, da je Fritchle na Peti Aveniji v New Yorku odprl prodajni salon. Foto: History Colorado Center

Vzpon in padec

Vrhunec električnih avtomobilov je bil leta 1912, ko je Fritchle izdelal 198 avtomobilov letno. Čeprav je bil ob prelomu stoletja trg električnih avtomobilov zelo velik, je hiter razvoj bencinsko gnanih avtomobilov pomenil hiter padec deleža.

Smrtni udarec električnemu avtomobilu je zadal Henry Ford leta 1908, ko je predstavil model T. Do leta 1912 je bencinsko gnani avtomobil stal vsega 650 dolarjev, v povprečju pa so se električni avtomobili prodajali po 1.750 dolarjev. Zadnji žebelj v krsto je zabil Charles Kettering z izumom električnega zaganjača avtomobila. S tem je bila odstranjena potreba po ročnem zagonu motorja, bencinski avtomobil pa je tako postal zanimivejši tudi pri višjih slojih prebivalcev.

Do leta 1935 so električni avtomobili izginili s cest

Fritchle je dokazal, da se da tudi z električnim avtomobilom prevoziti daljše razdalje, a hiter razvoj cestnega omrežja po prvi svetovni vojni je pokazal šibkosti električnega avtomobila. Ljudje so želeli hitreje in udobneje prevoziti daljše razdalje, pri čemer je imel bencinsko gnani avtomobil veliko prednosti. Do leta 1935 so električni avtomobili s cest preprosto izginili.

Zanimanje za hibridna in električna vozila se je znova rodilo v sedemdesetih letih, ko je nastopila naftna kriza. A tudi takrat, sedemdeset let kasneje, so imeli električni avtomobili manjši doseg kot fritchle victoria.