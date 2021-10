Prvi se že hvalijo z njimi, a to še niso kupci #foto

Pri Rivianu so izdelali prve električne poltovornjake, a za zdaj so vse dali v roke zaposlenim.

Pri Rivianu so izdelali prve električne poltovornjake, a za zdaj so vse dali v roke zaposlenim. Foto: Rivian

Rivian je 14. septembra pričel s proizvodnjo svojega električnega pickupa R1T in do zdaj izdelal 56 avtov. To je približno dva na dan, zato je bilo vse več objav družabnih omrežjih, kjer so zadovoljni lastniki kazali svoj novi poltovornjak. A kot se je izkazalo so v roke R1T do sedaj dobili le zaposleni v Rivianu, ameriško zagonsko podjetje pa pravzaprav še ni zagnalo velikoserijske proizvodnje.

Ko se je zaradi številnih objav na družabnih omrežjih zdelo, da je Rivian pričel dobavljati avtomobile kupcem, očitno temu le ni tako. Sodeč po dokumentih, ki so jih 22. oktobra poslali ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo je razvido, da so do tega datuma pri Rivianu izdelali 56 modelov R1T.

V povprečju izdelajo dva na dan

Glede na proizvodne podatke je jasno, da so v povprečju izdelali dva R1T na dan, kar je bistveno premalo za velikoserijsko proizvodnjo. Če bodo želeli dostaviti vse poltovornjake iz prednaročil (teh je 48 tisoč) bodo morali bistveno povečati dnevno proizvodnjo. Izmed 56 izdelanih avtov so jih 42 že predali "kupcem", a kot je razvidno iz dokumentov in objav na družabnih omrežij so vse te avtomobile dobili zaposleni v podjetju.

Zakaj tako počasen začetek in majhno število izdelanih avtov ostaja uganka, saj pri podjetju molčijo. Mogoče prioritizirajo izdelavo dostavnih kombijev za Amazon ali pa le preverjajo ali vse delujo tako kot mora. Če želijo dostaviti 48 tisoč R1T v zglednem času, bodo morali močno dvigniti število proizvedenih poltovornjakov na dnevni ravni.