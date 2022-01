Visok dobiček in prodajni izplen v Evropi, ki daje misliti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tesla je lani zaslužila več kot pet milijard dolarjev, model 3 pa je v Evropi prehitel mnogo uveljavljenih avtomobilov kot sta volkswagen tiguan in peugeot 3008. Američani si želijo povečati predvsem proizvodne kapacitete, zato letos na trg ne bodo pošiljali novih modelov kot sta cybertruck in roadster.

Tesla se je lani močno približala meji milijon izdelanih električnih avtomobilov. Kljub vlaganju v nove tehnologije in gradnjo tovarn so uspeli lani zaslužiti več kot pet milijard ameriških dolarjev.

Kljub odličnemu poslovnemu rezultatu ima Tesla veliko svojih skrbi, kar je potrdil tudi Elon Musk. To so tako dobaviteljske težave kot predvsem omejitve s proizvodnjo. Letos bodo vse moči usmerili v povečanje proizvodnje, pri čemer si želijo v uporabo dodati še četrto tovarno v Berlinu. Zato letos tudi ne bodo predstavili novih avtomobilov, kar je vsaj v leto 2023 potisnilo tudi nekoliko bolj nišna modela cybertruck in roadster. Za zdaj se Tesla tudi še ne ukvarja z napovedanim manjšim modelom, ki bi stal okrog 25 tisoč dolarjev.

Teslin model 3 v Evropi na 17. mestu absolutno

Tesla je bila lani v Evropi prodajno najuspešnejša z modelom 3, ki je bil z naskokom najbolje prodajani električni avtomobil. Skupno so jih lani v Evropi prodali 141.429, kar je bilo 64 odstotkov več kot v letu 2020. Model 3 se je tako uvrstil na 17. mesto najbolj uspešnih avtomobilskih modelov, kažejo podatki družbe JATO Dynamics.

Model 3 je za malenkost zaostal za toyoto corollo, dacio duster in škodo octavio, prehitel pa peugeota 3008 in volkswagen tiguana. Tesla je z modelom 3 v premijskem segmentu zanesljivo ugnala BMW-jevo serijo 3 (116.250 prodanih vozil). Volvo je prodal 120 tisoč XC40, Mercedes-Benz pa 117 tisoč vozil razreda A.

Globalno je Tesla izdelala 930 tisoč električnih avtomobilov (od tega 911 tisoč modelov 3 in Y). Še leta 2017 so komaj presegli mejo 100 tisoč vozil. Leta 2019 je bil njihov izkupiček nato 365 tisoč vozil, predlani pa 509 tisoč vozil.