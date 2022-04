Bencin zamenjuje elektrika: to je novi zastavonoša iz Bavarske #video

BMW nam je le nekaj korakov od svojega sedeža v Münchnu pokazal novo generacijo serije 7, ki bo prvič na voljo tudi v povsem električni različici i7. Najžlahtnejši BMW bo premožne Zemljane prepričeval z digitalno revolucijo tako zunaj kot znotraj, s 625 kilometri dosega in baterijo z zmogljivostjo 101,7 kilovatne ure pa pompozno vstopa v svet električnih limuzin. Jeseni bo na ceste že zapeljal električni i7, spomladi prihodnje leto pa se mu bodo pridružile še dve priključnohibridni in dizelska serija 7.

Kar nekoliko v senci i7 je BMW na velikanskem dogodku pokazal sedmo generacijo poslovne serije 7. Oblikovno gledano gre za precejšnjo posodobitev v primerjavi s preteklo generacijo. Tako kot pri X7 je serija 7 dobila sprednje deljene žaromete, nekoliko bolj pokončne, a še vedno velike ledvičke, ki so zdaj še obkrožene s svetlobno linijo. Zadek deluje bolj elegantno, predvsem pa bistveno bolj minimalistično. Bavarci so si nekaj več svobode dovolili tudi pri barvah, kjer se igra nadaljuje z dvobarvno zunanjostjo.

Kot bi razvijali tri avtomobile naenkrat

Kot smo v preteklih letih že večkrat slišali, tudi tokrat pri BMW poudarjajo možnost izbire. Znotraj enega modela želijo namreč ponuditi več pogonskih opcij, kupec pa se bo za eno izmed njih odločil glede na svoje potrebe. Kot so povedali na tiskovni konferenci ob razkritju, je bil občutek pri razvijanju nove generacije unikaten. Zaradi raznolikosti med samimi pogoni so inženirji razvijali tri ločene avtomobile, a v resnici so vsi skupaj delovali znotraj serije 7.

G70, kot je kodna oznaka nove generacije, bo na voljo kot blagi hibrid s šestvaljnim dizelskim motorjem (bencinska šest- in osemvaljnik v Evropi ne bosta na voljo), kot priključni hibrid v dveh različicah in kot povsem električni i7.

Nova serija 7 v dolžino meri 5.391 milimetrov, kar je za pet milimetrov več kot prej. Na voljo bo le še v daljši izvedenki, prav tako pa je položaj sedenja nekoliko višji kot prej. Foto: Gašper Pirman

Baterijski paket je skrit v dno avtomobila. Zaradi dodatnih centimetrov v dolžino je znotraj še bolj prostorno. Z uporabo izboljšanih, tudi recikliranih materialov in digitalnih zaslonov pa tudi bolj udobno in sproščujoče. Foto: Gašper Pirman

Baterijski paket drugačen kot pri iX

Bistvo serije i7 je seveda njen električni pogon. Gre za zadnjo generacijo pogonske tehnologije, ki pa je malenkost drugačna kot tista v iX. Zmogljivost se ustavi pri 101,7 kilovatne ure, kar je za štiri kilovatne ure manj kot pri iX. Drug je tudi proizvajalec. Kot v preteklosti smo tudi tokrat velikokrat slišali besedo "zelena". Pri BMW namreč pravijo, da mora biti ekološki celoten proces proizvodnje električnega avtomobila. Pri izdelavi baterij in elektromotorjev ne uporabljajo redkih zemeljskih materialov, celotna proizvodnja sloni na energiji, proizvedeni s pomočjo naravnih virov, in tudi dobavna veriga je skrbno nadzorovana.

I7 xDrive60, kot je polno ime električnega paradnega konja znamke, bosta poganjala dva elektromotorja, eden na sprednji in drugi na zadnji osi. Sistemska moč se ustavi pri 400 kilovatih in 725 njutonmetrih navora. Peta generacija električnega pogona tako ponuja med 590 in 625 kilometri dosega po merilnem ciklu WLTP, in to kljub skupni masi 2.715 kilogramov. Nekoliko negativno smo presenečeni nad uporabo le 400-voltne električne napeljave. Ta omogoča največjo moč polnjenja z "le" 195 kilovati, kar je bistveno manj kot pri precej cenejšem hyundai ioniq 5 in drugih neposrednih konkurentih z 800-voltno električno napeljavo. Presenetljiv je tudi podatek o le 11-kilovatnem polnjenju baterije z izmeničnim tokom, tudi tukaj bi si želeli glede na velikost baterije vsaj možnost 22-kilovatnega polnjenja.

Manj gumbov, več umetne pameti

Kako kraljevsko okolje narediti še bolj udobno, napredno in neprekosljivo? Težko, a serija 7 želi s pomočjo digitalnega razvoja Foto: Gašper Pirman postavljati merila razreda. Novi, izboljšani materiali so le začetek zgodbe. Seznam opcij je praktično neskončen, med njimi vsaj v naših očeh izstopajo elektronsko odpiranje in zapiranje vseh vrat ter 31,3-palčni zaslon pred zadnjo klopjo z ločljivostjo 8K.

Na vratnih kljukah stikala zamenjuje digitalni zaslon, občutljiv na dotik, spredaj voznika in sovoznika razvajata že poznana dva ukrivljena zaslona. Na seznam dih jemajočih novosti spada tudi gromozanska panoramska streha z integriranimi svetlobnimi "LED-lasmi", ki si jih potnik zadaj lahko prilagodi po svojih željah.

Na račun 3,2 metra dolgega medosja (pet milimetrov več kot prej) je prostora zadaj še več kot prej. Desni sedež je drugačne oblike in ponuja še več udobja, vse skupaj pa dopolni serijsko vgrajena štiriconska avtomatska klimatska naprava.

Električni že jeseni, preostali spomladi prihodnje leto

Proizvodnje linije tovarne BMW v bavarskem mestu Dingolfing so prvič zagnali leta 1973, že čez šest let je tam začela nastajati prva generacija serije 7. In tako je tudi danes. Vse od prve generacije, od leta 1977, najžlahtnejši BMW serije 7 nastaja v tovarni Dingolfing na Bavarskem.

Ker v Evropi ne bo bencinskih opcij, ki bodo na voljo od jesenskega začetka prodaje, bo pri nas letos na voljo le električni i7. Spomladi prihodnje leto bodo na ceste zapeljali dizelski 740d z 220 kilovati in 670 njutonmetri navora ter dve priključnohibridni opciji. 750e s sistemsko močjo 360 kilovatov in električnim dosegom do 89 kilometrov ter 760e s sistemsko močjo 420 kilovatov in malenkost manjšim dosegom do 84 kilometrov. Enkrat prihodnje leto bo na ceste zapeljal tudi i7 M70. Po trenutnih informacijah bo imel kar "660" konjev in unikatne športne dodatke M.

O cenah seveda še ni bilo govora, na tokratnem svetovnem razkritju so govorili predvsem o prestižu in digitalni naprednosti, dizajnu ter navsezadnje avtonomni vožnji tretje ravni, ki bo v določenih državah že na voljo. Občuten poudarek je bil na i7, pri BMW si obetajo, da bo velik delež prodanih serij 7 polno električnih. Tudi zaradi podobe. Kot so samozavestno razložili, imajo neposredni tekmeci ločeno električno limuzino, ki prinaša drugačne rešitve v primerjavi z limuzino najvišjega razreda s termičnimi motorji.

Vozniško okolje je vzeto iz modela iX. Voznikov zaslon ima 12,3 palcev in zaslon na dotik 14,4 palcev. Oba sta ukrivljena in ju poganja najnovejši operacijski sistem. Foto: Gašper Pirman

Zaslon z diagonali 31,3 palcev je lahko nameščen za sprednjima sedežema. Na njem lahko potnika zadaj spremljata pretočne vsebine, ki jih ponuja Amazon, spremljata borzne indekse oziroma so na zaslonu lahko različne multimedijske vsebine. Foto: Gašper Pirman

Z zaslonom na dotik vgrajenim v vrata (vsak potnik zadaj ima svoj zaslonček) potnik lahko upravlja klimatsko napravo ali upravlja s sistemom multimedije. Foto: Gašper Pirman