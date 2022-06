Scania ima povsem nov tovornjak, ki spremeni vse

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velike baterije in 350 kilometrov dosega

Švedska Scania je predstavila svoj električni tovornjak, namenjen regionalnim prevozom, ki bo na voljo tudi kot vlačilec. Tovornjak poganja šest baterijskih sklopov z zmogljivostjo 624 kilovatnih ur, kar je dovolj za 350 kilometrov dosega pri povprečni hitrosti 80 kilometrov na uro. Polnjenje baterij je mogoče z močjo do 375 kilovatov, a trenutno ni veliko polnilnic v Evropi, ki bi lahko polnile baterijo s takšno močjo.

Scania je svoj novi električni tovornjak označila z oznako 45 in mu dodala črko R ali S. Pri obeh je moč motorja omejena na 410 kilovatov, sta pa na voljo z eno ali dvema osema. Kot že omenjeno v uvodu, baterijski sklop ponuja 624 kilovatnih ur, kar je dovolj za 350 kilometrov, a kot opozarjajo Švedi, je doseg močno odvisen od naloženosti prikolice, topografije in hitrosti.

V idealnih pogojih bodo baterije polne v uri in pol

Baterije se bodo po podatkih tovarne napolnile v uri in pol, če bo voznik tovornjak priključil na polnilnico, ki lahko polni z močjo 375 kilovatov. V eni uri polnjenja tako tovornjak pridobi med 270 in 300 kilometri dosega. Različica 4 x 2 mora imeti medosno razdaljo dolgo 4.150 milimetrov, da lahko vmes spravijo šest baterijskih paketov. Tovornjak ima največjo dovoljeno skupno maso 64 ton.

"S tem pomembnim doprinosom k obstoječi hibridni in električni ponudbi tovornjakov za mestno dostavo, ki smo jih predstavili leta 2020, lahko zdaj ponudimo trajnosten in večplasten portfelj brezemisijskih rešitev za naše kupce," je ob razkritju dejal Fredrik Allard, višji podpredsednik in vodja za elektrifikacijo pri Scanii.

Električni tovornjaki imajo sicer v Evropi izredno majhen tržni delež, toda obenem v zadnjih mesecih proizvajalci opažajo ekstremno rast prodaje in povpraševanja. Najmočnejši proizvajalec na trgu električnih tovornjakov je sicer Volvo Trucks, ki je imel v letu 2021 42-odstotni delež znotraj tega segmenta.