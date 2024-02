Naročilo iz Švice: od Mercedesa želijo kar tisoč električnih tovornjakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarji bodo večino tovornjakov uporabljali s silosnimi prikolicami za prevoz gradbenih materialov, kot je cement. Baterija s kapaciteto 600 kilovatnih ur (kWh) omogoča tovornjaku doseg do 500 kilometrov brez vmesnega polnjenja. Zato bodo z njim lahko prevozili več kot tisoč kilometrov na dan. To omogoča vmesno polnjenje med zakonsko predpisanimi odmori za voznike – tudi brez megavatnega polnjenja.

Tovornjak ima serijsko vgrajeno polnjenje CCS z močjo do 400 kilovatov, pozneje pa bo omogočal tudi megavatno polnjenje (MCS). Že od začetka prodaje lahko stranke naročijo prednamestitev zanjo. Takoj, ko bo tehnologija MCS na voljo in standardizirana med proizvajalci, je načrtovana za vgradnjo v te modele eActros 600. Baterije je mogoče na ustrezni polnilni postaji z močjo okoli enega megavata napolniti od 20 do 80 odstotkov v približno 30 minutah.