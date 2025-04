Kitajski BYD je v Evropo pripeljal svojo premijsko znamko Denza in v Milanu predstavil tudi svoj njen prvi evropski avtomobil Z9 GT.

Mercedes-Benz je svojih zadnjih deset odstotkov lastništva v Denzi prodal lani, s tem pa je prišla znamka v stoodstotno lastništvo BYD. Kitajci so zdaj na tednu mode v Milanu razkrili prvi avtomobil, s katerim stopajo na evropski premijski trg. To je avtomobil Z9 GT, ki ga je oblikoval Wolfgang Egger, nekoč vodja oblikovanja pri Audiju. Avtomobil so na Kitajskem sicer začeli prodajati že lani jeseni.

Z9 GT bo na voljo tako v električni kot priključno hibridni različici. Glede na pogon bo dolg 5,18 oziroma 5,19 metra.

Foto: Denza

Električna različica je nastala na BYD platformi e-platform 3.0. Ima tri elektromotorje za skupno moč 710 kilovatov. Baterija je tipa LFP in ima kapaciteto 100 kilovatnih ur (kWh). Pri priključnem hibridu je osnova dvolitrski bencinski turbo motor, skupaj s tremi elektromotorji pa skupna moč znaša 640 kilovatov. Tak pogon omogoča pospešek do 100 kilometrov na uro v zgolj 3,6 sekunde. Baterija ima kapaciteto kar 38 kWh, kar bo v praksi omogočalo doseg vsaj okrog 150 kilometrov.

Cene za Evropo še niso znane

Denzin avtomobil ima možnost krmiljenja tudi prek zadnjih koles, pozna tehnologijo diagonalne vožnje za lažje parkiranje, za sovoznika so pripravili dodaten zaslon, v notranjosti sta dva hladilna prostora (4 in 10 litrov).

BYD in Denza cen avtomobila za Evropo še nista razkrila, prav tako tudi ne prodajnih načrtov oziroma držav, v katerih bodo te avtomobile ponujali naprej. Kot je na razkritju poudarila Stella Li, predsednica BYD za Evropo, pa je znamka Denza usmerjena na evropski premijski avtomobilski trg.

Foto: Denza

Foto: Denza

Foto: Denza