Brutalni slovenski clio z rekordom: podatki o njem so osupljivi #video

Renault clio E1, ki je včeraj postavil nov avtomobilski rekord in Mateja Grudnika popeljal do zmage za državno prvenstvo na gorski dirki v Podnanosu, je poln tehničnih presežkov in osupljivih tehničnih podatkov.

Renault ima tako v svetu kot tudi v Sloveniji zelo bogato zgodovino s svojimi športnimi modeli. Avtomobilske navdušence je nekoč s hitrimi renaulti skupine B navduševal že Brane Kuzmič. Kar malo nasprotujoče pa je danes, ko se je Renault poslovil od športnih različic avtomobilov pod svojo znamko, v Sloveniji eden najbolj “divjih” cliov kar jih obstaja. To je renault clio E1, ki je resda dirkalnik, a to pravi unikat s štirikolesnim pogonom. To ni avtomobil, ki bi ga bilo mogoče naročiti v tovarni, temveč je plod slovenskega strojnega in elektronskega znanja. Obvladati vrhunsko tehniko in vso to zalogo moči efektivno prenesti na asfalt, v gorskih dirkah navsezadnje odločajo stotinke ali celo tisočinke, ni mačji kašelj.

Štirikolesno gnani clio že blizu 700 “konjem”

Prvo vprašanje, ko smo pokukali v notranjost Grudnikovega clia, je bilo kajpak najbolj očitno. Koliko “konjev” in kilogramov ima ta Renaultova zverina?

Poganja jo dvolitrski bencinski štirivaljni motor iz renaulta megana RS. Blizu 700 “konjev” ima Grudnikov clio, ki ga je v različici s štirikolesnim pogonom prvič predstavil lani junija na dirki na Gorjancih.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kljub naklonu s štartnim programom pravi izstrelek s štartne črte

Masa avtomobila je 1.180 kilogramov. To omogoča pospešek do 100 kilometrov na uro krepko pod tremi sekundami. Na štartu v Podnanosu, kjer je nekaj naklona, je pospešek s posebnim štartnim programom znašal 2,9 sekunde. Hitrost proti Rebernicam je bila s tem cliom prek 200 kilometrov na uro.

Turbinski polnilnik se je vrtel s hitrostjo 108 tisoč vrtljajev na minuto, temperatura izpušnih plinov je presegla tisoč stopinj Celzija.

Hladiti vroč zrak iz turbinskega polnilnika

S tako imenovanim “intercoolerjem” morajo hladiti zrak turbine, ki hladi zrak iz turbinskega polnilnika. Temperatura asfalta je včeraj namreč merila 58 stopinj Celzija. Iz asfalta se je dvigoval vroč zrak, ki ga turbo posrska in stisne. Ob tem se zato zrak segreje na blizu 200 stopinj.

“Potem pa ga z intercoolerjem poskušamo shladiti kar najbolj nazaj, saj za vsakih 10 dodatnih stopinj motor izgubi od enega do dveh odstotkov svoje skupne moči,” je pojasnil Aleš Ostanek, ki prek Enigma Motorsporta skrbi za elektroniko in telematske podatke Grudnikovega bolida.

Prav zaradi negativnega vpliva temperature zraka lahko pade tudi moč motorja, zato dirkanje pri zelo visokih temperaturah - tako je bilo tudi zadnja dva dneva v Podnanosu, ni optimalno.

Proti Rebernicam povprečje clia 127 kilometrov na uro

Grudnik je včeraj v Podnanosu vozil s povprečno hitrostjo 127 kilometrov na uro in v zadnji tekmovalni vožnji postavil nov rekord za avtomobilske dirkalnike. Njegova prednost pred Anžetom Dovjakom (hyundai i30 TCR) je znašala 4,3 sekunde, še dodatnih 77 tisočink pa je zaostal Matevž Čuden (porsche GT3). Po tehničnih težavah na treningu je bil državni prvak Milan Bubnič (lancia delta) tokrat četrti.