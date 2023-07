Dirko v Podnanosu odločilo devet tisočink sekunde #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V državnem prvenstvu je bil tokrat zelo prepričljiv Matej Grudnik (renault clio E1), ki je popravil tudi rekord za avtomobile in dirko dobil s prednostjo 4,3 sekunde. Drugi je bil Anže Dovjak (hyundai i30 TCR), ki je le za sedem stotink ugnal Matevža Čudna (porsche GT3). Oba sta dirko končala pred prvakom Milanom Bubničem (lancia delta). Ta je imel tehnične težave že na prvem treningu, nato pa so v ekipi uspeli usposobiti dirkalnik tik do nedeljske dirke. Bubnič je zato proti Rebernicam predvsem reševal točke za državno prvenstvo, kjer pa se je njegov zaostanek za Dovjakom še povečal.

Razvrstitev za državno prvenstvo:

SKUPNO: Matej Grudnik (renault clio E1), Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) + 0:04,366, Matevž Čuden (porsche GT3) + 0:04,443, Milan Bubnič (lancia delta) + 0:08,248, Anže Soklič (peugeot 306) + 0:25,755

Razred 1: Grudnik (renault clio E1), Mašera (fiat 850), M. Smrdelj (škoda felicia proto)

Razred 2: Čuden (porsche GT3), Bubnič (lancia delta), S. Smrdelj (yugo integrale)

Razred 3: Dovjak (hyundai i30 TCR), Kravos (ford sierra RS cosworth), Černač (yugo proto)

Razred 4: Soklič (peugeot 306), Mikuletič (mitsubishi lancer), Baša (renault clio), Čekada (škoda octavia)

Razred 5a: Prek (honda civic), Udovč (renault clio R3), Kos (peugeot 208 R2), Trček (renault clio), Koren (peugeot 208 rally4)

Razred 5b: Buh (peugeot 106), N. Trček (MG ZR 105), Pivk (MG ZR 105), Ravbar (suzuki swift), Mrak (suzuki swift)

Divizija 3: Presetnik (zastava 101), Urbančič (fiat 128 coupe), 3. Korošec (BMW 325i)

Ženske: Smrdelj (yugo integrale), Eržen (peugeot 306), Vidmar (autobianchi A110)

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič