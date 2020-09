Brez oznake cupra: španski malček je dobil nov motor

Pri Seatu so sicer leta 2018 predstavili koncept ibize cupre, a mala športnica ni prešla praga proizvodnje ter je ostala le študija. Španci želijo sedaj kupcem ponuditi vmesno stopničko z 1,5-litrskim bencinskim motorjem TSI s 110 kilovati in 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom.

Pred dvema letoma so pri Seatu projekt ibiza cupra ustavili, ker po njihovih izračunih ta model ni imel poslovne prihodnosti, kljub temu, da bi si delil dvolitrski motor TSI s 147 kilovati s volkswagen polom GTI. Sedaj želijo apetite športnih voznikov vsaj deloma potešiti z razkritjem nove, vsaj nekoliko bolj zmogljive različice.

Še vedno ne gre za čistokrvnega športnika

Ciljna skupina nove različice naj bi bili mlajši in aktivni kupci, ki bodo z veseljem sedli za volan ibize z vgrajenim 1,5-litrskim motorjem Foto: Seat z 110 kilovati in 250 njutonmetri navora. Navor se na sprednji kolesni par prenaša preko 7-stopenjskega samodejnega menjalnika, do stotice pa se pospeši v 8,2 sekunde in doseže maksimalno hitrost 219 kilometrov na uro. Ker ne gre za čistokrvnega športnika je po merilnem ciklu WLTP ugodna tudi povprečna poraba goriva - kot pravi tovarna bo takšna ibiza porabila med 5,6 in 6,4 litra goriva.