Na priljubljenem otoku bodo omejili število turistov

Na španskem otoku Ibiza, priljubljeni turistični destinaciji v Sredozemlju, so sprejeli ukrepe za nadzor turizma. Omejili bodo število turistov in število potnikov na križarkah.

Ibiza je dolga 34 kilometrov, obsega 571 kvadratnih kilometrov in leži približno 160 kilometrov od španske obale. Otok je znan po peščenih plažah in bogatem nočnem življenju. Med turisti je priljubljen za krajše, nekajdnevne obiske, tam pa se rade ustavljajo tudi križarke. Leta 2023 je otok obiskalo skoraj 550 tisoč potnikov, leta 2022 pa 300 tisoč potnikov. Na otoku sicer živi 160 tisoč prebivalcev.

Turizem predstavlja več kot dve tretjini otoškega gospodarstva, a se prebivalci pritožujejo, da je otok preplavljen s turisti. Kot so povedali, je najhuje, ko na otoku pristane več križark hkrati. "Takrat je promet preobremenjen, slikovite ulice, ki vodijo v središče mesta, pa so polne potnikov."

Blokirali bodo nezakonite nastanitve in pregledovali razpored prihodov križark

Svet, ki upravlja otok, je zato v petek, 13. septembra, izglasoval vrsto ukrepov za nadzor nad nenadzorovanim dotokom turistov.

Domačini so poudarili, da niso proti turizmu, a menijo, da mora prihod turistov biti nekako urejen, reguliran. Napovedali so blokado nezakonitih nastanitev za turiste in se dogovorili, da bodo sodelovali z Balearsko pristaniško upravo pri pregledu letnega razporeda prihodov ladij za križarjenje. Želijo si bolj nadzorovanega in načrtovanega urnika, ki bi zagotovil, da na otok ne bi pripluli več kot dve potniški ladji hkrati.

Podobne ukrepe so sprejeli na Palmi de Mallorci, o njih razmišljajo tudi drugod

Ibiza sledi modelu sosednjega otoka Palma de Mallorca. Tam so namreč lani omejili število prihodov križark na največ tri na dan. Podobno potezo želijo narediti v Barceloni, predvsem zato, da bi zmanjšali emisijo škodljivih plinov.

Tudi Grčija se na svojih najbolj priljubljenih otokih spopada s pretiranim turizmom. V začetku tega meseca je grški predsednik vlade Kyriakos Mitsotakis napovedal ukrepe, vključno z zvišanjem pristaniških pristojbin na najbolj obiskanih otokih. Santorini in Mikonos poročata, da sta preplavljena s potniki s križark, Santorini pa si prizadeva zmanjšati tudi število dnevnih prihodov potnikov.