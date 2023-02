Brez elektrike: še zadnji "lambo" s takšnim motorjem #foto

Lamborghini se pripravlja na razkritje svojega novega paradnega konja, ki pa ga bo delno poganjala tudi električna energija. A na presenečenje mnogih so pripravili še dve posebni izvedenki kot zadnji poklon edinstvenemu dvanajstvaljnemu motorju. Italijani so oba razvili v tesnem sodelovanju z lastnikoma in ju poimenovali invencible in autentica.

Posebna modela so ustvarili v Lamborghinijevem centru Stile, kjer so v izdelavo obeh unikatnih modelov vključili tudi oba lastnika. Oba slonita na modelu aventador, toda med seboj se vizualno razlikujeta, zato vsak nosi svoje ime - invencible in autentica. Kljub enaki osnovi imata modela drugačni strehi, zadnji pokrov motorja, aerodinamične dodatke in konfiguracijo. Ob oblikovanju so precej pogledovali k legendarnim modelom sesto elemento, reventon in veneno.

Vizualno se med seboj razlikujeta

Spredaj imata tako kupe kot roadster enake žaromete in nizek, a dolg nos. Zelo velik je usmerjevalnik zraka pod odbijačem in pokrov z hladilnimi rebri spominja na tistega z dirkalnega modela essenza SCV12. Stekleni del je enak kot pri aventadorju, toda na bočni strani so nameščeni izredno izraziti dodatni zračniki. Tudi vrata so drugačna, zadnji blatniki pa spominjajo na tiste iz countacha. Celotna karoserija je pri obeh izdelana iz ogljikovih vlaken. Zadek je še bolj futurističen kot sprednji del. Sredinsko je nameščena izpušna cev, integrirani zadnji difuzor pa razkriva precejšen del pnevmatik. Zadnji usmerjevalnik zraka je fiksen in zelo podoben tistemu, ki so ga uporabili na modelu sesto elemento.

Še zadnji poklon dvanajstvaljniku

Tudi notranjost je pri obeh narejena po meri in drugačna kot v aventadorju. Zračnike v obliki mreže so natisnili s pomočjo 3D tiskalnikov, na digitalnih merilnikih je posebna grafika za vsak avto in iz avta so odstranili zaslon na dotik. Veliko je izpostavljenih ogljikovih vlaken.

Kupe poimenova invencible je obarvan v rdečo barvo rosso efesto, roadster autentica je obarvan v mat črno grigio titans barvo. Oba modela poganja sredinsko nameščeni atmosferski 6,5-litrski dvanajstvaljnik z 574 kilovati in 720 njutonmetri navora. Navor se preko vseh štirih koles prenaša preko 7-stopenjskega ISR menjalnika.

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini