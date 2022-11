Prav poseben "lambo": terenski dodatki, takega še ni bilo

Lamborghini bo prav posebnega huracana sterrato v celoti razkril konec meseca v Miamiju, že zdaj pa so z razkritjem fotografij poželi veliko zanimanja. Zaradi dvignjenega vzmetenja in terenskih dodatkov gre za povsem drugačno vrsto superšportnika, ki bo postal zbirateljski primerek tudi zaradi dejstva, da bo kot zadnji lamborghini uporabljal izključno motor na notranje zgorevanje.

Superšportnik kot ga še ni bilo

Huracan serrato zaradi svojega drugačnega videza, dodali so mu namreč dodatne luči spredaj, obrobe blatnikov, dodaten strešni zračnik, ga močno dvignili od tal in na zadnji odbijač dodali difuzor. Na črno obarvana platišča so dodatli še terenske pnevmatike bridgestone dueler. Nemogoče je spregledati še obilne pragove in zaščito motorja.

Italijani namenoma niso pobarvali blatnikov in s tem še poudarili terenski značaj modela. Bo pa huracan serrato serijsko opremljen s štirikolesnim pogonom. Serrato ima od običajnega huracana za 47 milimetrov višjo oddaljenost od tal in je 30 milimetrov širši. Kdaj bo ta posebnež naprodaj ni znano, niti ni znano koliko primerkov bodo naredili in po kakšni ceni.

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini