Lamborghini: Razprodani smo do leta 2024

Lamborghini bo letos spet dosegel svoj prodajni rekord. Na novega je treba čakati tudi do 18 mesecev, avtomobile so Italijani razprodali že skoraj do konca leta 2024. Polovico prodaje sicer predstavlja športni terenec urus.

Naslednik aventadorja bo prihodnje leto dobil naslednika s hibridnim motorjem. Foto: Lamborghini Lamborghini spada med tiste ekskluzivne in butične avtomobilske proizvajalce, ki kljub nezavidljivim geopolitičnim in ekonomskim okoliščinam dosega izjemne prodajne rezultate.

"Vsak mesec prodamo več avtomobilov, kot jih lahko izdelamo in dostavimo kupcem," je predsednik znamke Stephan Winkelmann povedal za ameriško televizijsko mrežo ABC. Večjih težav z dobaviteljsko verijo Italijani nimajo, tudi vojna v Ukrajini, kjer so imeli večjega dobavitelja, jih ni bistveno upočasnila.

Letos proti novemu prodajnemu rekordu

Lani so v vsem letu prodali 8.405 avtomobilov in s tem dosegli svoj rekord. To mejo bodo letos zagotovo še izboljšali, saj so že do konca septembra prodali 7.430 avtomobilov. Winkelmann ne dvomi, da bodo do konca leta izboljšali lanski prodajni izkupiček.

Kdor danes v tovarni naroči novega lamborghinija, bo moral nanj čakati od 18 do 19 mesecev. Avtomobili so torej razprodani praktično do konca leta 2024.

Lamborghini bo prihodnje leto predstavil naslednika aventadorja, ki bo imel kot prvi njihov model hibridni pogon. Zanj so po Winkelmannovih besedah prejeli že tri tisoč naročil. Na trg bo prav tako pripeljal novi huracan, ki velja za vstopni model v Lamborghinijev svet. Najbolje prodajan model sicer še naprej ostaja športni terenec urus, samo lani so jih prodali več kot 4.800.