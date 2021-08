Bodo takšni audiji prihodnosti? #foto

Audi vse sile usmerja v razvoj prestižnih električnih limuzin, ki bodo zaznamovale prihodnost znamke. Kaj lahko pričakujemo v prihodnosti, bodo napovedali trije koncepti iz serije Sphere, prvega so poimenovali skysphere in ga bodo v živo prvič pokazali obiskovalcev dogodka Pebble Beach Concours d'Elegance.

Skysphere pod futuristično oblikovano zunanjostjo skriva pomemben trik, njegova medosna razdalja se lahko spreminja s pritiskom na gumb. Na daljših poteh je lahko potovalni roadster in na zavitih cestah agilni športnik. Ob pritisku na ta čudežni gumb se sprednji del avta pomakne nazaj in s tem se zmanjša medosna razdalja za 250 milimetrov. Avto se z velikosti podaljšanega A8 tako spremeni na dimenzijo audija A5. Seveda ne manjka niti avtonomna tehnologija. Volan in stopalke se ob vklopu samodejne vožnje četrte ravni zložijo pod armaturno ploščo. Koncept v športnem načinu sicer meri 4,94 metra in v potovalnem načinu 5,19 metra, širok je dva metra in v višino meri vsega 1,23 metra.

Za zdaj gre le za študijo

Študijo poganja na zadnji osi nameščen elektromotor z močjo 465 kilovatov in 750 njutonmetri navora, ki prenaša moč na zadnji kolesni par. Na dnu vgrajena baterija ima zmogljivost 80 kilovatnih ur, masa je okoli 1.800 kilogramov (odvisno od količine vgrajenih baterij) in doseg znaša več kot 500 kilometrov.

Kot se za avto prihodnosti s spremenljivo medosno razdaljo in podporo avtonomne vožnje spodobi, je tudi potniška kabina zelo napredna. V oči najbolj pade 1,4 metra širok digitalni zaslon, ki se razteza čez vso širino armaturne plošče. Potniki imajo dostop do interneta, med avtonomno vožnjo se lahko udeležujejo internetnih sestankov in gledajo filme. V avtu ni nobenega fizičnega stikala.

Ali bo imel koncept močan vpliv na prihodnje Audijeve modele, za zdaj ni jasno. Kot je potrdil tiskovni predstavnik znamke, iz koncepta ne bodo izdelali velikoserijskega modela. Za zdaj gre le za vizualni prikaz dveh različnih značajev avtomobila.

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi