Bi danes še opravili vozniški izpit?

Kar dva od treh slovenskih voznic in voznikov danes ne bi uspešno opravila izpitne vožnje. To pomeni, da vozniki, čeprav imamo vozniški izpit že 10, 20, 30 let ali več, nismo tako varni, kot morda mislimo. Presenetljiv podatek, ki ga je pokazala letošnja Turneja mobilnosti, je zanimiv tudi zato, ker je velik del teh voznikov svojo vožnjo ocenil kot zelo dobro ali odlično. Akcija Ponovno na izpitno vožnjo zato želi voznikom omogočiti, da pod budnim očesom učitelja vožnje popravijo vozniške napake, ki so se nabrale skozi leta.

Vozniško znanje z leti peša, zato je nujno, da ga obnavljamo. V Zavarovalnici Triglav zato po uspešni Turneji mobilnosti, kjer so vozniki po vsej Sloveniji lahko svoje znanje izboljševali na simulatorju vožnje, zdaj voznikom omogočajo še obnovitev vozniškega znanja v realnem okolju – na mokrih jesenskih cestah z učiteljem vožnje.

Namen izziva je, da bi čim več ljudi dobilo priložnost, da z učiteljem vožnje popravijo tiste napake, ki so se nabrale v obdobju, ko smo imeli že desetletja izpit. Vmes so se spremenili infrastruktura, CPP, avtomobili, dinamika prometa.

K sodelovanju so povabili vodjo avtošole AMZS Manuela Pungertnika, ki bo z desnega sedeža voznike opazoval in jim ponudil nasvete za boljšo vožnjo.

VIDEO: Kako vozijo Atmosferci?

Jure Gregorčič je Atmosferca Cirila Komotarja in Sašo Kapetanoviča že izzval na ponovitev izpitne vožnje.

S sodelovanjem v akciji prejmete individualno učno uro z učiteljem vožnje, ki vas bo v prometu opazoval in ponudil nasvete za boljšo vožnjo. Ponovitev izpitne vožnje v okviru akcije Zavarovalnice Triglav je popolnoma brezplačna.

Tisti, ki bodo izpitni preizkus uspešno opravili, prejmejo tudi nagrado, in sicer trening varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje Vransko.

Obnavljanje vozniškega in CPP znanja po tem, ko že desetletja vozimo po cestah, se zdi zamudno in zapleteno opravilo. Zato so na portalu Vozimse.si zbrane vsebine, ki to omogočajo prek: testov za preverjanje CPP in vozniškega znanja,

poljudnih, a strokovnih razrešitev najpogostejših dilem voznikov,

spodbujanja vozniškega bontona, zanimivosti voznih navad Slovencev, ki jih razkriva Turneja mobilnosti. Preverite svoje vozniško znanje na portalu Vozimse.si.

Turneja, ki je razkrila napake voznikov na cesti

Nekdanji uspešni košarkar in prvi Slovenec v ligi NBA, Marko Milič, se je na simulatorju preizkusil v Kopru.

Zavarovalnica Triglav je pod okriljem preventivne akcije Skupaj za prometno varnost pripravila Turnejo mobilnosti, ki ozavešča voznike o pomenu nenehnega nadgrajevanja vozniškega znanja in znanja prometnih predpisov. Promocijska akcija je namenjena tudi raziskovanju slovenskih voznih navad. Na podlagi samoocene in testne vožnje sodelujočih je razkrila nekaj informacij o vožnji voznikov iz različnih slovenskih krajev.

"Bolj natančno poznamo svoje vozniške navade in razvade, bolj vsebinsko usmerjene in zato tudi bolj uspešne bodo lahko naše prihodnje preventivne akcije," je povedal Andrej Brglez, prometni strokovnjak in direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo, ki sodeluje pri načrtovanju aktivnosti s simulatorjem. Na podlagi samoocene in testne vožnje sodelujočih je razkril nekaj informacij o vožnji voznikov iz različnih slovenskih krajev.

Simulator vožnje DRAJV je pokazal, da vozniki ne upoštevajo omejitve hitrosti, so premalo pozorni in se preslabo odzivajo na nevarne položaje. Izkazalo se je, da bi morali vozniki stalno obnavljati znanje cestnoprometnih predpisov in jih tudi bolj upoštevati. Poleg tega imamo še veliko dela pri izboljšanju strpnosti v prometu, opazovanju in predvidevanju dogajanja na cesti.

Preveč samozavestni in premalo odzivni

Skupna prizadevanja za varnost v cestnem prometu je podprl tudi ambasador projekta Peter Prevc.

Turneja mobilnosti je pokazala, da imajo mlajši vozniki več svežega znanja cestnoprometnih predpisov, pri starejših pa je to že nekoliko okrnjeno.

Opažajo tudi, da imajo vozniki zaradi tempa življenja težave s pozornostjo. Tudi vozniška samozavest je v Sloveniji pretirana.

SAMOOCENA: Celjani vozijo najhitreje, Novomeščani so najbolj samozavestni, so razkrile samoocene sodelujočih. Mariborčani pa varnost svoje vožnje ocenjujejo najbolj skromno, čeprav je algoritem simulatorja pokazal, da niso tako slabi vozniki, prav Mariborčanom je podelil tudi največ odličnih ocen. Po drugi strani pa ocene odlično ni dobil niti en voznik iz Novega mesta, čeprav so sami ocenili, da si skoraj polovica zasluži to oceno.

