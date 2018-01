Avanturistični mercedes X za popotnike #foto

Vozilo za pustolovski dopust, kjer ni gneče in pot Ljubljančanoma riše le domišljija

Nad kesonom miniaturno stanovanje za avanturistične popotnike

V sodelovanju s Tischerjem so pripravili vizijo razreda X s spalno nadgradnjo. Široka je 150 centimetrov in ima skoraj dva metra višine. V njej so kuhinja s tremi gorilniki in tri sedeži, ki se lahko spremenijo v dodatno ležišče. Vgrajena sta tudi kopalnica, ki po zagotovilih izdelovalcev omogoča prhanje, in vrtljivo stranišče.

Drugi koncept nadgradnje je Mercedes-Benz izdelal z družbo VanEssa. To je iztegljiva kuhinja, ki skupno tehta okrog 250 kilogramov. Polno opremljeno miniaturno kuhinjo je mogoče iztegniti iz kesona. Tak koncept je namenjen predvsem voznikom, ki šotorijo.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz