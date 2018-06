Audi se ne šali, tukaj je novi Q8

Foto: Audi Pred več kot desetimi leti je BMW tako rekoč iznašel nov segment in z modelom X6 našel številne kupce. Audi se končno pridružuje igri z novim modelom Q8. Paradni konj znamke naj bi kupcem ponujal najboljše z dveh svetov - eleganco kupeja in uporabnost športnega terenca.

V ospredje potiska uporabnost in tehnološko naprednost

Q8 se ponaša z geni dinamičnega športnega terenca, ki se po lestvici močno pomika v premijski svet. V dolžino meri 4,99 metra, širok je točno dva metra in visok 1,71 metra. V primerjavi s sestrskim Q7 je širši, krajši in nižji. Ker sloni na arhitekturi MLB-Evo (lamborghini urus, volkswagen touareg, audi Q7, bentley bentayga ...) so medosno razdaljo raztegnili na tri metre ter s tem povečali prostornost potniške kabine. Družinski uporabniki bodo cenili še pomično zadnjo klop in trisedežni sistem sedežev. Ob popolnoma podrti zadnji klopi meri prtljažni prostor 1.755 litrov, v osnovni postavitvi pa je njegova prostornina 605 litrov.

Vizualno se bo ločil od preostalih modelov

Vizualno se Q7 zlahka loči od preostalih članov družine Q. Prvič so pri nemškem proizvajalcu vozil uporabili nov oblikovni jezik, ki ga je začel napovedovati A8. Z izpostavljeno masko hladilnika s šestimi vertikalno postavljenimi kromiranimi linijami, ki jih poudarita matrična žarometa v tehnologiji LED. Velik stebriček C in nežno spuščajoča strešna linija poudarita bočni profil, zadek pa navdušuje s tanko svetlobno linijo, ki povezuje žarometa LED.

Foto: Audi Foto: Audi

Foto: Audi

Z aluminijem niso skoparili

Kot obljubljajo pri Audiju, bo zahvaljujoč večji uporabi aluminija in napredni arhitekturi Audi Space Frame, ki jo sestavlja 15 odstotkov ulitega aluminija in 14,4 odstotka jekla visoke trdnosti, vožnja navdušila še tako zahtevne voznike. Zaradi tega ima Q8 z opremljenim trilitrskim dizelskim agregatom TDI maso 2.145 kilogramov, k boljši porabi goriva pa pripomore koeficient zračnega upora 0,34. Foto: Audi

Ker že govorimo o dizelskem motorju, naj povemo, da bo uporabljal tehnologijo blagega hibrida s 40-voltnim električnim omrežjem, litij-ionsko baterijo in jermensko gnani alternator/zaganjalnik. Sistem omogoča, da se novi Q8 do hitrosti 160 kilometrov na uro vozi z ugasnjenim motorjem in regenerira do 12 kilovatov energije med zaviranjem. Skupno sistem pripomore k 0,7-litrskemu prihranku goriva.

Sprva bo na voljo trilitrski V6 TDI z oznako 50, ki proizvede 213 kilovatov in 600 njutonmetrov navora. Navor se prek 8-stopenjskega samodejnega menjalnika tiptronic prenaša na vsa štiri kolesa prek pogona Quattro. V prvih mesecih leta 2019 bosta na voljo še nekoliko šibkejši dizelski agregat in trilitrski bencinski agregat TFSI z 340 kilovati.

Q8 bodo izdelovali v slovaškem obratu v Bratislavi.