Apple in BMW bosta voznikom ponudila to novost

Apple in BMW sta razvila sistem digitalnega ključa, ki lastniku avtomobila omogoča odklep in zagon s pomočjo pametnega telefona iPhone. Foto: Apple

Apple je na svoji konferenci za razvijalce, ki poteka po spletu, razkril novi operacijski sistem iOS 14 in z njim prikazal tudi novo funkcijo – digitalni ključ. Lastniki Applovih telefonov in pametnih ur bodo tako lahko na podprtih modelih (trenutno le pri znamki BMW) preprosto in varno odklenili svoj avto le s svojo pametno napravo.