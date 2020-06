BMW in Mercedes: konec skupnega razvoja tehnologij

Proizvajalca sta zaradi zmanjševanja stroškov začasno prekinila sodelovanje na področju razvoja tehnologij avtonomne vožnje in bosta sama ali z novimi partnerji nadaljevala razvoj sistemov. ''Prišli smo do skupnega in prijateljskega dogovora, da se osredotočimo na naše razvojne poti, kar lahko vključuje delovanje s trenutnimi ali novimi partnerji,'' sta v uradni izjavi zapisala oba nemška proizvajalca.

Sodelovanje pri drugih projektih ostaja

Kljub prekinitvi sodelovanja pri razvoju avtonomnih tehnologij BMW in Mercedes-Benz sodelujeta na drugih področjih. Leta 2015 so Avtonomna tehnologija je pomembna tehnologija za prihodnost, a njen razvoj je drag in počasen. Foto: Gregor Pavšič združili moči z Audijem in kupili podjetje za navigacijske storitve Here, na začetku lanskega leta pa so začeli milijardo vreden skupni projekt mobilnostnih storitev.

''Po obsežnem pregledu sta obe strani sklenili, da zaradi stroškov za razvoj skupne tehnološke platforme ter trenutnih poslovnih in ekonomskih pogojev zdaj ni pravi čas za uspešno implementacijo sodelovanja,'' sta v uradni izjavi zapisali vključeni strani.

Že več let lahko v avtomobilski industriji spremljamo sinergije posameznih proizvajalcev, ki si delijo razvojne stroške in znanje ter so posledično lahko na trgu bolj konkurenčni. Z zmanjševanjem razvojnih stroškov bo tega sodelovanja še več, kot zadnja sta skupen razvoj tehnologij in modelov napovedala Ford in Volkswagen.