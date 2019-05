Amsterdam leta 2030: le električni čolni, avtomobili in motorji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Amsterdamu nameravajo leta 2030 iz mesta izgnati vse avtomobile, motocikle in čolne z motorji na notranje izgorevanje. Nizozemci se bodo s tem pridružili številnim drugim evropskim velemestom in postopoma v mestno središče spustili le brezemisijska vozila.

Mnogo ljudi se je v Amsterdamu sredi marca zbralo na protestu proti podnebnim spremembam in mestnim oblastem poslalo sporočilo, da je treba narediti več za naravo in planet. Očitno je namen uspel, saj bo Amsterdam leta 2030 iz mestnega središča izgnal vsa prevozna sredstva z motorjem na notranje izgorevanje. Foto: Reuters

Prvi korak bo začel veljati prihodnje leto

Prvi korak bodo v Amsterdamu storili že prihodnje leto, ko bodo prepovedali vožnjo dizelskim avtomobilom, starejšim od 15 let, v ožjem mestnem središču (znotraj območja A10). Leta 2022 bodo v strogem mestnem središču prepovedali še vožnjo javnim in turističnim avtobusom, ki jih poganja dizelski ali bencinski motor, leta 2025 pa se bo občinski odlok razširil tudi na čolne, motocikle in manjše motorje. Leta 2030 bo odlok začel veljati v celoti, v mestnem središču torej vožnja ne bo dovoljena nobenemu prevoznemu sredstvu z motorjem na notranje izgorevanje.

Vsak kupec dobi svojo polnilno postajo

Da bi mestne oblasti lokalne prebivalce spodbudile k nakupu električnega vozila, želijo vsakemu kupcu brezemisijskega avtomobila ponuditi svojo polnilno postajo. Do leta 2025 bodo tako zgradili od 16 do 23 tisoč električnih polnilnic in s tem podprli hitro prodajo električnih avtomobilov.

Kljub precej premišljenim načrtom je kar nekaj nasprotnikov uvajanja omenjenih sprememb. Očitki letijo predvsem na cenovno (ne)dosegljivost vozil, saj si marsikateri prebivalec Amsterdama novega električnega avtomobila ne bo mogel privoščiti. Po njihovih besedah bo leta 2030 nizozemska prestolnica postala mesto bogatih, kjer bo le tretjina vozil električnih.