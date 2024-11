V nemirih v Amsterdamu zažgali tramvaj

Po tekmi izraelskega nogometnega moštva Maccabi so v četrtek v Amsterdamu na Nizozemskem izbruhnili nemiri. Nadaljevali so se tudi v ponedeljek, ko je skupina mladostnikov, oblečenih v črno, napadla prazen tramvaj in ga povsem uničila, poroča BBC.

V četrtek zvečer so mladi na skuterjih prečkali nizozemsko prestolnico in napadli navijače Maccabija, ki so bili na gostovanju na tekmi Lige Evropa. Izbruhnili so protesti in od takrat je vzdušje v Amsterdamu po besedah policije napeto. Pet moških, vsi iz Nizozemske, starih med 18 in 37 let, je osumljenih javnega nasilja nad osebami. Enega so izpustili, a je še vedno osumljen, štirje so še vedno v priporu.

Nemiri so se v mestu znova razplamteli v ponedeljek zvečer, ko so napadli prazen tramvaj. Po poročanju lokalnih medijev naj bi nekateri izgredniki vzklikali "Osvobodite Palestino".

Na desetine mladostnikov, oblečenih v črno, je uničevalo avtomobile v zahodnem predmestju, na trgu pa so se znesli tudi nad tramvajem. Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo, da so tramvaj napadli z raketami za ognjemet.

Premier: Napadi na Izraelce so šokantni in obsojanja vredni

Premier Dick Schoof je v ponedeljek dejal, da so "antisemitski napadi na Izraelce in Jude nič drugega kot šokantni in obsojanja vredni".

Komentiral je tudi poročila, da so navijači Maccabija v Amsterdamu napadli taksi, zažgali palestinsko zastavo ter vzklikali protiarabska gesla. "Dobro se zavedamo, kaj se je prej zgodilo z navijači Maccabija, vendar menimo, da je to drugačna kategorija. Obsojamo kakršnokoli nasilje, vendar to ni nikakršno opravičilo za to, kar se je zgodilo pozneje tisto noč v napadih na Jude v Amsterdamu," je rekel.

Propalestinski protesti so bili v Amsterdamu v zadnjih dneh prepovedani, kar je razjezilo aktiviste. Nekateri trdijo, da bi morali svobodno izraziti svoje nestrinjanje z dejanji Izraela v Gazi in dejanji navijačev Maccabija. Šef policije Peter Holla je dejal, da so med četrtkovimi spopadi izbruhnili incidenti na obeh straneh.