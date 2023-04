Ali veste, kako izbrati pravo motorno olje?

Oglasno sporočilo

Foto: Avto Triglav d.o.o.

Kaj je glavna funkcija motornega olja?

Glavna funkcija motornega olja je seveda povezana z mazanjem motorja vozila. Motorno olje zmanjšuje trenje in obrabo gibljivih delov motorja (kot so ležaji kolenaste gredi, ojnični ležaji, odmična gred in ventili v glavi motorja), med batom motorja in cilindrom pa zagotavlja tudi še boljše tesnjenje. Vendar pa ima olje še druge zelo pomembne funkcije, ki bistveno vplivajo na delovanje in trajnost motorja. Z brizganjem pod čelo bata deluje tudi kot hladilno sredstvo, saj absorbira in prenaša toploto, proizvedeno v zgorevalnih komorah motorja, ter preprečuje pregrevanje vitalnih delov. Izjemnega pomena so čistilne lastnosti, ki preprečujejo, da bi se ostanki izgorevanja in nečistoče prijeli v notranjost motorja, in ga tako ohranjajo čistejšega. Kot zaviralec rje nevtralizira kisline, ki jih proizvajajo izgorevalni plini, ter preprečuje korozijo. Pri sodobnih motorjih pa olje tudi dodatno ščiti sistem za čiščenje izpušnih plinov: katalizator, filter DPF, katalizator SRC.

Na katere oznake morate biti pozorni?

Poleg klasifikacije SAE, ki označuje hladno in vročo viskoznost, ne pove pa nič o njegovi kakovosti, ima motorno olje vrsto drugih oznak, pred katerimi so kratice API, ACEA … Poleg tega imajo bolj kakovostna olja oznako, pred katerimi je ime proizvajalca avtomobilov ali avtomobilske skupine, s katerimi so določili minimalne specifikacije, ki jih morajo imeti olja, da so združljiva z njihovimi motorji. Ravno te oznake se običajno spregledajo in zato se izbere napačno olje. To je lahko na daljši rok usodno za motor, saj vsak motor najbolje deluje z določenim motornim oljem ali le z nekaj olji s specifikacijami, ki jih je predpisal proizvajalec vozila.

Kako izbrati pravo motorno olje za vaše vozilo?

V navodilih za uporabo in vzdrževanje svojega vozila boste našli navedbe in priporočila o uporabi in menjavi motornega olja tudi glede na podnebne razmere. Pravzaprav boste za isti motor lahko našli več možnosti: olje 0W30 za ostre podnebne razmere, 5W40 za srednje podnebne razmere in 10W40 za vroča podnebja. Proizvajalec motornih olj Petronas, ki razvija olja blagovne znamke Selenia, sodeluje s proizvajalci vozil Fiat, Jeep in Alfa Romeo. To sodelovanje temelji na številnih testih, opravljenih v realnih razmerah na cesti, in zagotavlja, da bo v predpisanih servisnih intervalih zaščitil motor vašega vozila in mu zagotovil dolgo življenjsko dobo.

Toda katero olje je združljivo z mojim vozilom?

Kot smo že omenili, lahko vse podatke poiščete v navodilih za uporabo vašega vozila, najenostavnejši odgovor pa je, da zaupate pooblaščeni servisni mreži.

Lastnikom vozil Fiat, Jeep, in Alfa Romeo je v Sloveniji na voljo razvejana mreža pooblaščenih servisnih delavnic, z ustrezno najsodobnejšo opremo in visoko usposobljenimi strokovnjaki. Ker imajo ti vsa najnovejša znanja, informacije in tehnologije, bo vaše vozilo vedno v brezhibnem stanju in boste lahko brezskrbno uživali v vožnji.

Lastnikom vozil omenjenih avtomobilskih znamk so na voljo tudi klubi zvestobe s številnimi ekskluzivnimi ugodnostmi in popusti pri vzdrževanju vozila. Članstvo v klubu je brezplačno, vpis pa enostaven. S klikom na povezavo postanete član kluba zvestobe Moj Fiat, Moj Jeep ali Moja Alfa Romeo lahko pa se včlanite tudi v vaši pooblaščeni delavnici.

Vsi novi in obstoječi člani boste deležni posebne akcijske ponudbe – enkrat višjega popusta na motorna olja Selenia. Za vprašanja smo vam na voljo tudi na brezplačnih telefonskih številkah 080 34 67 (Alfa Romeo), 080 34 68 (Fiat) in 080 34 69 (Jeep).

Naročnik oglasnega sporočila je Avto Triglav, d. o. o., Ljubljana.