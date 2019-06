Nemci šokirani, kako bodo zdaj plačali svoje avtoceste?

Nemci so v projekt uvedbe vinjete vložili že 40 milijonov evrov, a sistem pridobivanja pol milijarde evrov letno za obnovo infrastrukture se jim spet odmika. Načrtovane cene so bile sicer za uporabnike avtocest nizke.

Nemci bodo predvidoma oktobra prihodnje leto uvedli vinjetni sistem plačevanja uporabe svojih avtocest. Od vinjet so pričakovali prihodke v višini okrog 500 milijonov evrov letno, ki bi jih neposredno vložili v obnovo celotne infrastrukture. Nemci so v projekt vinjet vložili že okrog 40 milijonov evrov, a so po včerajšnji odločitvi Evropskega sodišča spet oddaljeni od uvedbe plačljivega sistema.

Načrtovane cene vinjet so bile nizke

Sodišče je presodilo, da bi vinjetni sistem, po katerem bi nemški državljani celoten znesek plačila vinjete dobili vrnjen v obliki olajšave pri davku na motorna vozila, pomenil diskriminacijo na podlagi državljanstva ter kršitev načel prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev.

Nemčija je načrtovala desetdnevne vinjete, ki bi stale od 2,50 do 25 evrov, dvomesečne vinjete, ki bi stale od sedem do 50 evrov, in letne vinjete, ki bi stale največ 130 evrov. Lastniki vozil, registriranih v Nemčiji, bi znesek dobili povrnjen pri davku na motorna vozila. Iz vidika vseh uporabnikov so bile načrtovane cene nizke, kar še posebej velja iz vidika držav s klasičnim cestninskim sistemom.

Lastniki novih avtomobilov bi plačali najmanj

Načrtovali so ceno vinjet, ki bi bila odvisna od prostornine motorja, njegovega normativa in starosti vozila. Lastniki starejših dizelskih vozil bi plačali več kot lastniki najnovejših vozil z motorji standardov Euro 6. Tako bi desetdnevna vinjeta glede na razred avtomobila stala od 2,5 do 25 evrov. Cene dvomesečnih vinjet so bile predvidene od 7 do 50 evrov.

Odzivi nemške politike



"Nemški minister za promet Andreas Scheuer bo stanje proučil, nato pa bomo sporočili, kako bomo ravnali v prihodnje," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa včeraj v Berlinu dejala Merklova.



Nemški notranji minister Horst Seehofer je bil do sodbe kritičen. "Človek mora spoštovati sodbe sodišč, ni pa nujno, da jih razume," je dejal.



Scheuer, ki je bil eden glavnih pobudnikov uvedbe vinjetnega sistema, je napovedal oblikovanje posebne delovne skupine, ki bo zadevo pravno in finančno proučila.



Del nemške politike predlaga celo opustitev vinjetnega sistema, med njimi so tudi predstavniki organizacije ADAC. Ti poudarjajo, da finančno (davčno) že tako obremenjenim voznikom v Nemčiji ne bi smeli dodati še enega davka.