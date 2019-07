Z natikači v avto? Dvakrat boste premislili. #video

V vročih poletnih dneh smo pogosto lahkotno oblečeni in to velja tudi za našo obutev. Sandali in še pogosteje navadni natikači so kljub omejitvam del vsakdanje obutve v avtomobilu. Zakonsko vsaj do morebitne povzročitve nesreče ali nevarnega položaja tak voznik sicer ni v prekršku, predvsem v kritičnih trenutkih pa taka obutev podaljša reakcijski čas in učinkovitost zaviranja oziroma manevriranja z avtomobilom, kažejo rezultati testa evropskih avtomobilskih klubov in slovenskega AMZS.

"Ko nas na cesti nekaj preseneti, bo zaviranje z neustrezno obutvijo mnogo manj učinkovito," pravi Mitja Jeseničnik, inštruktor varne vožnje pri AMZS. Foto: Gregor Pavšič Daljši reakcijski čas, zatikanje obuval, prešibko zaviranje …

"Saj v normalnih pogojih znamo in tudi lahko vozimo s sandali ter natikači. Toda ko se je treba odzvati, je nato taka obutev bistveno manj primerna. Natikač nam lahko ravno takrat zdrsne s stopala, tega moramo zaradi netesne obutve tudi bolj dvigniti kot sicer, manjša je tudi naša sila zaviranja. To prinaša stotinke in desetinke v trenutku, ko lahko odloča vsak trenutek," pojasnjuje Mitja Jeseničnik, inštruktor na AMZS centru varne vožnje na Vranskem.

Rezultati testa so pokazali, da se je z neprimerno obutvijo reakcijski čas podaljšal za 13 stotink. Treba je poudariti, da to velja v idealnih razmerah. Testni voznik je pričakoval nujnost zaviranja.

Ob nepripravljenem vozniku v sandalih se v praksi ta reakcijski čas bistveno podaljša. Med daljšo monotono vožnjo lahko taka obutev tudi zdrsne z noge ali se zatakne pod stopalke, v tem primeru celo onemogoči zaviranje. Težava je torej preveč ohlapna obutev, za zaviranje v sili pa je nujen tudi čvrst podplat.

Kakšno obutev uporabljate med vožnjo avtomobila? Vedno le čevlje ali športne copate s trdim podplatom 30,59% +

Občasno tudi sandale, natikače, čevlje s peto ... 52,94% +

Poleti vozim tudi bos(a) 16,47% +

Za vožnjo avtomobila se za najboljšo izbiro izkažejo športni copati oziroma čevlji s trdim podplatom. "Vozniški" par obutve bi bilo poleti smiselno imeti v avtomobilu. Foto: Gregor Pavšič

Z natikači in bosi zaviramo prešibko, nevarni tudi ženski čevlji z visoko peto

Enako neprimerni kot sandali so za vožnjo avtomobila tudi čevlji z visoko peto, ki veljajo za najbolj neprimerno obutev za vožnjo avtomobila. Voznice bi morale imeti v avtomobilu za vožnjo še nadomestno in bolj primerno obutev.

Taki čevlji so bili najslabši pri natančnem zaviranju (nenaravni kot stopala na zavorni stopalki), pri zaviranju v sili pa je bil rezultat najslabši pri zaviranju z boso nogo in sandali. Vozniki na zavorno stopalko niso mogli pritisniti z vso silo, kar je sicer nujno pri avtomobilih z zavornim sistemom ABS. Zavorna pot se zato nevarno podaljša.

Izrecne zakonske prepovedi ni, toda …

Slovenska zakonodaja vožnje v sandalih (natikačih, visokih petah …) izrecno ne prepoveduje. 35. člen zakona o pravilih cestnega prometa sicer prepoveduje uporabo naprav ali opreme, ki zmanjšujejo zmožnost obvladovanja avtomobila. Policisti vas tako lahko oglobijo, če med vožnjo na primer uporabljate slušalke. Pri neprimerni obutvi bi morda globa sledila po nesreči, ki bi bila vzročno povezana. Zagrožena globa v Sloveniji za tak prekršek znaša 120 evrov.

Kaj pa v tujini? Pazite predvsem v Grčiji.



Podobno skoraj nobena evropska država izrecno ne prepoveduje take obutve, kažejo podatki evropskih avtomobilskih klubov in AMZS. Natikači niso prepovedani, a spet voznik ne sme imeti zmanjšanega nadzora nad avtomobilom. V večini držav je voznik lahko odgovoren, če se kot vzrok nesreče izkaže neprimerna obutev.



Izjema je Španija, ta vožnjo z neprimerno obutvijo tudi zakonsko opredeljuje kot nevarno, zato vam tam policist lahko izreče globo 80 evrov. Podobno je tudi v Grčiji, kjer je vožnja v natikačih prepovedana. Globa znaša 50 evrov.