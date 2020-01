Presenečeni boste, katero mesto za otroka je najbolj varno

Raziskave v zadnjih desetletjih so pokazale, da je najbolj varen sedež v avtomobilu pravzaprav sredinski sedež na zadnji klopi. Tam je najmanj možnosti z neposreden trk s strani, ni nevarnosti zračnih blazin in voznik ga še vedno lahko vidi prek vzvratnega ogledala. Otrok, star do treh let, ki je pripet na sredini, je za 43 odstotkov bolj varen kot otrok, ki sedi na levi ali na desni strani. Kot je pokazala ista raziskava nesreč v ZDA med letoma 2000 in 2003, se kar za 13 odstotkov poveča možnost preživetja otroka v primeru težje prometne nesreče, če sedi na sredini, ne na strani.

Kaj pa, če imamo dva otroka?

Nekateri avtomobili na sredini zadnje klopi preprosto nimajo priključka isofix ali pa sta v družini dva otroka, vendar zaradi premajhne širine sedežev ne moreta biti pripeta drug ob drugem. Kako pripeti otroka v tem primeru? Takrat lahko sredinski sedež namestimo tako, da otrok gleda naprej, drugi otroški sedež za voznikom pa obrnemo v obratni smeri.

Položaj za voznikovim sedežem je varnejši kot desna stran. Statistika prometnih nesreč je namreč jasna. Voznik jo v večini primerov odnese z lažjimi poškodbami kot sovoznik, ker pred nesrečo nagonsko poskuša zaščititi sebe. Zaradi tega reševanja svojega življenja je torej varnejša stran za voznikom. Kot pravi praksa, je v večini primerov leva stran ceste prosta, ovire, če na primer zletimo s ceste, pa so v večini primerov na desni strani.

Foto: Thinkstock

Na desni ga bolje vidimo, a tudi to je nevarno

Večina ljudi otroka namesti na desni strani predvsem zato, ker ga tam z voznikovega sedeža lažje vidi in se z njim sporazumeva. Tudi zaradi tega je položaj zadaj desno najmanj varen. Voznik pri tem pogled usmerja s ceste, se prevečkrat ozre nazaj, njegovo vožnjo pa moti otrok, ki si želi pozornosti.

Moderni asistenčni sistemi znajo nepozornost voznika omiliti, a ta velikokrat pripelje do težav v prometu. Raziskava pri več tisoč starših je pokazala, da otroci največ težav med vožnjo staršem povzročajo z jokom ali glasnim kričanjem (65 odstotkov), sledijo pretepi med brati, sestrami ali prijatelji (58 odstotkov), brcanje v naslonjalo voznikovega sedeža (49 odstotkov), odpenjanje varnostnega pasu (43 odstotkov) in metanje igrač po avtomobilu (39 odstotkov).

Zaradi tega je večino staršev vožnje strah ali jim je neprijetno oditi na pot, še preden sedejo v avtomobil. Med vožnjo se zato večkrat sprejo ali jezijo na druge udeležence v prometu.

Petnajst odstotkov staršev zaradi nevarnosti, ko s seboj vozijo tudi otroke, ne zapelje na avtocesto, kar 37 odstotkov pa jih med vožnjo najmlajše zaposli s pametnimi računalniki ali tablicami. Nekateri uporabijo igrače, drugi se igrajo karaoke, nekateri pa otroke podkupijo s sladkarijami.