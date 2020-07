Ponovimo: kako pravilno privežemo čoln na avtomobil?

Preden se odpravite na težko pričakovane počitnice z avtomobilom, vas čaka še nekaj kar pomembnih opravkov, s katerimi si boste zagotovili bolj varno, predvsem pa manj stresno pot do cilja. Preverite, kako pravilno in predvsem varno nalagati prtljago v in na avtomobil.

Da boste na cilju nasmejani, je treba poskrbeti že na začetku poti - s pravilnim nalaganjem prtljage.

Čeprav se vam morda pogosto na prvi pogled zdi, da je priprava prtljage za počitnice najmanjša od skrbi, se še kako motite. Ne glede na to, ali imate pred sabo sto ali več tisoč kilometrov, pravila pri pakiranju prtljage ostajajo enaka: vzemite si dovolj časa za pripravo prtljage in jo predvsem zložite tako, da ne bo povzročala nevšečnosti.

Pojdimo po vrsti in preglejmo, kaj vse morate vedeti in postoriti, preden zapeljete z domačega parkirišča.

Priprava avtomobila

Že nekaj dni pred predvidenim odhodom na počitnice preverite stanje avtomobila in vse dokumente. Na AMZS zato svetujejo:

Preverite, v kakšnem stanju je vaš avtomobil. Zagotovite si, da je pripravljen za na pot. Foto: Getty Images Preverite delovanje avtomobila - količino olja in zavorne tekočine, količino sredstva za pranje vetrobranskega stekla, delovanje vseh svetlobnih teles in akumulatorja ter obrabljenost metlic brisalcev.

Preverite pnevmatike. Najprej preverite, v kakšnem stanju so in ali so še primerne za vožnjo. Poleg tega je pomembno, da preverite tudi tlak in pri tem upoštevate, da bo avto na poti zelo obremenjen, zato je treba tlak v pnevmatikah nekoliko povečati – praviloma za 0,2 bara. "Tlak obvezno preverimo pred odhodom, ne šele po kakšni uri vožnje," svetuje Tomaž Farčnik, inštruktor vožnje pri AMZS.

Kako deluje klimatska naprava? Preverite, kdaj ste nazadnje zamenjali filtre pri klimatski napravi, in se prepričajte, ali klimatska naprava deluje brezhibno.

Nalaganje prtljage v prtljažnik

Pred odhodoma na pot praviloma zagrešimo dve ključni napaki: preveč prtljage in pakiranje v zadnjem hipu. Tomaž Farčnik zato svetuje, da si za načrtovanje vzamete dovolj časa in da že pred nalaganjem v in na avto naredite načrt za pravilno razporeditev prtljage.

Nikoli ne zlagajte prtljage na hitro in na silo. Preverite pravila za varno zlaganje in prevažanje počitniškega tovora. Foto: Getty Images

Da slaba volja ne bo prevelika, predvsem pa, da bo tovor res pravilno in varno naložen, sta nujna čas in razmislek. "Če si ne vzamemo dovolj časa in ne naredimo teh stvari tako, kot je treba, lahko povzročimo tudi kakšno nesrečo oziroma nezgodo, kakšna stvar pade z avtomobila in tako imamo pokvarjen dopust, še preden pridemo na cilj."

Bodite pozorni na nekaj ključnih navodil:

Naj bo sistematično: vso prtljago, ki jo nameravate vzeti s seboj na počitnice, postavite pred avtomobil – samo tako boste lahko pravilno začeli zlaganje.

Višina prtljage: preden se lotite zlaganja, si zapomnite še zlato pravilo, ki predvideva, da prtljage nikoli ne zlagamo do vrha avtomobila, ampak samo do višine naslonjal zadnjih sedežev. Idealno bi bilo, da prtljažnik od kabine ločite z varnostno mrežo.

Pravilo teže: v prtljažnik najprej položite večje in težje kose prtljage. Pri zlaganju pazite, da zapolnite vse proste predele in si tako zagotovite, da bo prtljaga v prtljažniku dobro fiksirana.

Kabina naj bo prazna: prtljaga v kabino ne spada, razen če jo lahko pripnete z varnostnimi pasovi. Sicer pa naj velja, da vse predmete, kot so torbice, nahrbtniki, telefoni, ključi in podobno, shranite na varno v predale kabine.

Foto: Ana Kovač

Pravilno prevažanje prtljage na strehi ali z avtomobilsko kljuko

Poletje nam ponuja veliko možnosti za zabavno rekreacijo, med katere spadajo tudi kolesarjenje, supanje in veslanje. In če želite ves ta športni tovor varno pripeljati do svoje destinacije, morate paziti, da ga ustrezno pritrdite.

Preverite kakšna so pravila, če tovor (v našem primeru kajak) prevažate na strešnem prtljažniku:

Najmanj težav nam povzroča tovor, ki ni daljši od našega avtomobila. Foto: Ana Kovač

Pred odhodom na pot se še zadnjič prepričajte, da je tovor dobro pritrjen in da ni nevarnosti, da bi padel s strehe. Foto: Ana Kovač

"Idealno je, če čoln ne presega dolžine strehe," opozarja Tomaž, pri tem pa doda, da je, če je čoln daljši, treba upoštevati nekatera pravila:

Čoln ali katerikoli tovor je lahko daljši od vozila za največ en meter. Če spredaj presega dolžino avtomobila, ga morate dodatno privezati na sprednji odbijač. Pri tem je pomembno, da upoštevate, da tovor ne sme biti nižje od nivoja strehe.



Tovor lahko sega največ 1,5 metra prek zadnjega dela vozila. Če sega več kot en meter prek zadnjega dela avtomobila, morate tovor dodatno označiti: s tablo v velikosti 25 krat 25 centimetrov, pobarvano z rdečo in belo barvo, ali v najslabšem primeru s kakšnim svetlim predmetom, ki bo dobro viden.

Nadstrešni kovček – lahko vanj položite res čisto vse?

V kovček spravimo lažje kose prtljage in preverimo, kakšna je nosilnost našega kovčka. Foto: Ana Kovač

Kovček pred odhodom vedno zaklenemo, lahko ga tudi dodatno prevežemo z elastiko. Foto: Ana Kovač

Tudi nadstrešni kovčki imajo svoje omejitve, čeprav kar pogosto veljajo za rešilno bilko počitniških zagat pri pakiranju.

Tomaž Farčnik svetuje, da v prvi vrsti spoznate svoj kovček in preverite, kakšna je največja dovoljena teža tovora, ki ga lahko prenese. Tako kot v prtljažniku je tudi tukaj pomembno, da so stvari dobro zložene in pritrjene.

"Ko zlagamo prtljago v avtomobil, težje in trše predmete zložimo v prtljažnik, lažje stvari, ki nam predstavljajo balast, pa zložimo v strešni kovček. Pomembno je tudi, da kovček čim bolje zapolnimo oziroma da se stvari v kovčku med vožnjo ne premikajo." Nič ni narobe, še doda, če kovček dodatno varnostno privežete z vrvjo oziroma elastiko.

Prevažanje kolesa – varno na strehi ali na zadnjih nosilcih

Kolesa vedno prevažamo s primernimi nosilci za kolo. Foto: Ana Kovač

Preverite, da so kolesa dobro pritrjena. Foto: Ana Kovač

Kolesa lahko prevažate na dva načina – prek strešnih nosilcev ali na zadnjih nosilcih. Obe različici imata svoje prednosti in slabosti, predvsem pri prevažanju na strehi pa je treba biti pozoren na težo, zlasti če imate električna kolesa.

Nekateri vozniki se izogibajo strešnim nosilcem za kolesa, ker se bojijo višine in da se ne bi spozabili pri, na primer, uvozu v garažno hišo. V tem primeru so zadnji nosilci boljša rešitev.

Če imate polno naložen prtljažnik, morate paziti, da zadnjega dela avtomobila ne obremenite preveč z dodatno težo koles. Enako velja pri strešnih nosilcih, kjer vsaj za zdaj prav zaradi teže še ni prostora za električna kolesa.

Za prevoz električnih koles izberete zadnje nosilce, saj prenesejo težo do 30 kilogramov. Električna kolesa so težja in jih ne smete dajati v isti koš z navadnimi kolesi. Od pet do deset kilogramov več, kot je predpisano, je lahko tudi na strehi problem.

Natovorjen avtomobil zahteva prilagojen način vožnje

Ko boste vozilo napolnili s počitniško prtljago in vsemi pripomočki, še enkrat preverite, da ste vse dobro pritrdili, da ne bi prišlo do izgube tovora ali hujših nesreč.

Tudi vožnja je poglavje zase, saj morate prilagoditi hitrost dodatni teži in obremenitvi avtomobila. Kakšna je najvišja priporočena hitrost, lahko preverite na priporočilih proizvajalcev prtljažnika, kovčka in posameznih nosilcev.

In še zadnje priporočilo, ki velja za vse voznike: pred odhodom na pot preverite stanje na cesti, da ne bi po nepotrebnem obtičali v kakšnem zastoju. Na pot se odpravite spočiti ter si na dve uri privoščite krajši odmor, da se pretegnete in sprehodite.

Potujete z otroki? Prilagodite pot najmlajšim članom in po potrebi načrtujte večje odmore. Foto: Getty Images