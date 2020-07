Ideje poletja: kolesarski izleti za vse

Kolesarjenje je v času koronakrize postalo vedno bolj priljubljen šport, saj se lahko s kolesom odmaknete iz mesta in se hkrati lahko hitro in od blizu naužijete lepot naših krajev. Da bo iskanje naslednjega izleta še hitrejše, smo za vas pripravili nekaj slikovitih idej, primernih za različne kolesarske navdušence.

Izberite svoj naslednji izlet in se odpeljite od vsakdanjika.

#Družinske avanture

Najmlajši kolesarji potrebujejo malo več spodbude za premagovanje kolesarskih ciljev. Zato naj bodo izbrani izleti v znamenju najrazličnejših zanimivosti na poti.

Bobrova pot: poučna in zabavna krožna pot, dolga sedem kilometrov, je pravcata pustolovščina, ki jo lahko osvojite tudi peš. Pot vodi okoli barjanskega osamelca – Blatne Brezovice, na njem pa boste lahko na 19 informativnih tablah spoznavali naravne in kulturne znamenitosti okolice. Izhodiščna točka izleta je športni park, ki vas vodi mimo cerkve sv. Jakoba, nekdanje ljudske šole in številnih drugih kmečkih zgradb.

Okoli Šaleških jezer: tukaj je urejenih več poti, ki jih lahko izberete glede na zahtevnosti:

mala tekaška pot okoli Škalskega jezera – 2300 metrov

velika tekaška pot okoli Škalskega jezera – 3700 metrov

kolesarska pot okoli Velenjskega jezera – 7500 metrov

pot od Škalskega jezera do Bele dvorane in nazaj – 3300 metrov

pot od mostu do ribiške koče Šoštanj – 2800 metrov

Poti so med seboj povezane, tako da lahko, če boste pri moči in volji, prekolesarite tudi vse naenkrat.

Klodičeva kolesarska pot: slikovita pot ob Bohinjskem jezeru in naprej po bližnji okolici večinoma poteka po kolovozih in vas vodi od Bohinjske Bistrice, mimo Bohinjskega jezera in do Srednje vasi. Dolžina poti v eno smer je 11 kilometrov, cesta pa je namenjena tako pešcem kot kolesarjem.

Cerkniško jezero: Cerkniško jezero je samo po sebi posebno in mistično. Ponuja ogromno možnosti za raziskovanje, tako peš kot s kolesom. V bližnji okolici so številne kolesarske poti, primerne za vse generacije. Lahko izbirate med bolj položnimi ali malo bolj zahtevnimi potmi, vse pa potekajo na makadamu.

Najkrajšo in najlažjo krožno kolesarsko pot so poimenovali Žaba in meri 12 kilometrov. Vodi od Dolenjega Jezera skozi vas Otok in ob vznožju Javornikov nazaj na izhodišče.

#Bolj resne avanture

Za tiste, ki bi na izletu radi nabrali malo več kilometrov, vendar še vedno na meji nižje stopnje adrenalina.

Pohorska transverzala: izlet je namenjen bolj pripravljenim kolesarjem. Poteka po gozdnih poteh in makadamu ter se začne pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače s kratkim vzponom proti Stolpu. Pot se nato nadaljuje proti Domu na Glažuti in naprej proti dvema čudovitima slapoma Mali in Veliki Šumik, do katerih pa se boste morali malo sprehoditi. Po krajšem odmoru nadaljujete proti Klopnemu vrhu in naprej proti Koči na Pesku. Tukaj si lahko vzamete čas za daljši počitek ali v koči celo prespite. Pot se nato spusti do ribnika Jezerce in naprej do Koče na Pesniku. Nadaljujete do Grmovškovega doma na Kopah, od koder se spustite do kmetije Kopnik. Tukaj vas čaka še novi vzpon proti koči Planinc in nato še do cilja koča pod Kremžarjevim vrhom.

Župančičeva kolesarska pot: gre za srednje zahtevno 46-kilometrsko pot, ki je prava izbira za vse ljubitelje kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti. Začne se v Črnomlju skozi Veliko Lahinjo in se nadaljuje skozi Brdarce, Predlog, Pusti Gradec, Malo Lahinjo, Belčji vrh, Perudino, Ogulin, Vinico, Zilje, Preloko, Žuniči, Marindol, Adlešiči in nazaj v Črnomelj.

Pod Severno triglavsko steno: pot začnete pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani in nadaljujete v smeri Vrat. Po 300 metrih zavijete desno v klanec in se peljete do hidroelektrarne pri "Rosu". Nadaljujete 300 metrov naprej in v križišču zavijete desno v klanec. Zapeljete se mimo slapa Peričnika. Od tukaj se začne najtežji vzpon na poti. Nadaljujete vse do Aljaževega doma.

Na vrh Nanosa: Izhodišče te čudovite ture je Vipava, od koder se odpravite do vas Podnanos in nato do Vojkove koče na Nanosu, kjer si lahko privoščite počitek za malico. Pot nazaj vas vodi v smeri Ambram in nato do Vrhpolja in nazaj do Vipave.

#Kolesarski parki

Za vse tiste, ki na kolesarskem izletu iščejo nekaj več adrenalina.

Cerkno: na smučišču potekajo zelo razgibane proge, ki so speljane tako skozi gozd in pod šestsedežnico Počivalo. Proga je zaradi svoje raznolike konfiguracije primerna tako za bolj zahtevne kolesarje kot tudi za začetnike.

Single trail park Jamnica: v zaselku Jamnica v Preboldu na Koroškem so urejene steze, ki so namenjene kolesarjem – predvsem s kolesi "all mountain" in enduro. Poti so med seboj povezane s posebno stezo, ki je zgrajena izključno za lažjo vrnitev nazaj na vrh. In če vam čas in znanje dopuščata, se odpravite še do sosednje gore Peca, kjer je najdaljši flow trail v Evropi.

Vogel: do 1,4 kilometra dolge proge na Voglu se pripeljete z gondolo in nato še s štirisedežnico Orlove glave. Proga je raznovrstna in tako primerna za vse težavnostne stopnje.

