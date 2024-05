Najnovejši zvezdnik, ki so ga v vosku upodobili v slovitem londonskem muzeju Madame Tussauds, je 28-letni filmski igralec Timothee Chalamet, ki navdušuje v filmih Peščeni planet in Wonka.

Voščeno lutko po njegovi podobi so mojstri v Londonu ustvarjali kar devet mesecev, po Chalametovem izboru nosi obleko modne hiše Alexander McQueen, ki jo je igralec nosil na londonski premieri filma Peščeni planet leta 2001, lutki pa je podaril tudi svoje čevlje.

Foto: Profimedia

"Timothee Chalamet je izjemno nadarjen in ga je čudovito gledati na platnu. Da ga na ta način naredimo nesmrtnega, pa smo se odločili predvsem zato, ker je po našem mnenju on poosebljeno zvezdništvo generacije Z," so pojasnili v muzeju Madame Tussauds, "s svojim slogom, nadarjenostjo in čustvenostjo razbija stereotipe o tem, kakšen naj bi bil hollywoodski zvezdnik."

Foto: Profimedia

