Konec ljubezni med mladima zvezdnikoma #video

Po letu in pol sta se razšla mladi hollywoodski zvezdnik in hči Johnnyja Deppa, ki tudi sama postaja vse bolj prepoznavna igralka.

Timothée Chalamet in Lily-Rose Depp sta, odkar so ju jeseni 2018 prvič opazili skupaj, veljala za enega od najlepših (in najbolj modnih) mladih zvezdniških parov.

Timothéeja so lani razglasili za najvplivnejšega moškega v modnem svetu:

Zaljubila sta se na snemanju Netflixovega filma The King, v katerem je Chalamet igral naslovno vlogo angleškega kralja Henrika V., Lily-Rose Depp pa njegovo ženo Catherine. O svoji zvezi v medijih nista razpravljala, a so ju paparaci večkrat ujeli med druženjem in izmenjevanjem nežnosti v javnosti.

Zdaj pa je ljubezni med njima konec. Britanski Vogue je v majski številki objavil daljši članek o Chalametu, v katerem so zapisali, da je "trenutno samski". Pozneje je novico potrdil še ameriški tabloid Us Weekly.

Lily-Rose Depp in Timothée Chalamet na lanskem beneškem filmskem festivalu Foto: Getty Images

Zakaj sta se razšla, ni znano, jasno pa je, da po trenutnem filmskem zastoju, ki ga je povzročil koronavirus, ne bosta počivala. Štiriindvajsetletni Timothée je ravno končal snemanje predelave kultnega filma Dune, čaka pa ga vloga v nadaljevanju uspešnice Pokliči me po svojem imenu. Dvajsetletna Lily-Rose, sicer hčerka igralca Johnnyja Deppa ter pevke in igralke Vanesse Paradis, ima medtem kar tri filme v fazi poprodukcije.

