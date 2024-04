Srbski mediji: Kim Kardashian prihaja v Beograd

Kim Kardashian junija prihaja v Beograd, poročajo srbski mediji, tja naj bi prišla na odprtje trgovine Skims, kjer bodo prodajali izdelke njene blagovne znamke perila za oblikovanje postave.

V Beograd naj bi pripotovala iz Nemčije, kjer si bo na evropskem prvenstvu v nogometu 16. junija ogledala tekmo med Srbijo in Anglijo, poroča spletni portal NS Uživo. Na tekmo naj bi šla na željo svojih sinov Sainta in Psalma, ki sta velika oboževalca Premier League in angleških nogometašev.

Zvezdničine posebne zahteve

Po tekmi naj bi se z zasebnim letalom odpravili v Beograd, kjer bo odprla prvo trgovino Skims v regiji, še poroča omenjeni portal in navaja izjavo neimenovanega vira o tem, kakšne so njene posebne zahteve: "Od organizatorjev obiska zahteva, da imajo ves čas na voljo deset avtomobilov, ki bodo vaba za paparace. V apartmaju morajo biti ves čas šopki svežega cvetja, hrano ji morajo prinašati v sobo."

Po obisku Beograda naj bi Kim Kardashian odpotovala v Pariz na teden visoke mode, ki se začne 24. junija.