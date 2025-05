Spolna delavka opozarja pred trendom: Tega ne počnite

Priljubljena spremljevalka opozarja na potencialno smrtonosen trend v spalnicah, ki po njenih besedah postaja vse bolj priljubljen pri parih. Tisti, ki radi popestrijo stvari v spalnici, bi se po njenem mnenju morali izogibati zadušitvi. Gre namreč za pogosto napako, za katero je znano, da povečuje tveganje za smrtonosne poškodbe možganov, poroča Daily Mail.

Avstralka je še povedala, da je opazila porast povpraševanja po dejanju, in meni, da je to posledica moških, ki to gledajo v pornografiji. "Dušenje med pornografijo je zelo, zelo pogosto," je povedala.

Poudarila je še, da bi se morali pari vnaprej jasno sporazumeti, da bi bili čim varnejši. "Tako kot v filmih so tudi porno zvezde usposobljeni strokovnjaki, ki delajo v nadzorovanih okoljih, kjer je veliko stvari dogovorjenih vnaprej. Celo porno igralci pred prizorom razpravljajo o tem, kaj smejo in česa ne," je še dodala.