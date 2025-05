Veliki horoskop za maj: kaj vam prinaša ta mesec?

Oven

Splošno: Vsaj na začetku se izogibajte večjim naložbam na finančnem področju, ker bi se lahko znašli v minusu, česar pa ne bi tako zlahka preboleli. Veliko časa boste namenili razmišljanju o dosedanjih dosežkih, kar vas bo precej vznemirilo. Začeli boste postavljati temelje za prehod iz faze zaljubljenosti v fazo partnerstva. Če že imate partnerja, se boste z njim odločili za velik korak naprej, pri katerem boste imeli vso podporo svojih bližnjih. Veliko časa vam bo v tem mesecu vzelo sanjarjenje, kar sicer ni v vaši navadi. Pazite le, da boste ostali na realnih tleh.

Ljubezen: Za mnoge samske bo to usoden mesec. Komajda boste sledili bitju svojega srca, ki bo končno doživelo, kar je toliko časa čakalo. Pravo ljubezen! Posebna oseba bo ta mesec vsekakor v vaši bližini. Bolj kot ste razčistili s svojo preteklostjo, več boste imeli od tega. Vezani se boste več posvečali družinskim zadevam in partnerju. Okoli sredine meseca bodo okoliščine dozorele za odločitev, vezano na vaše najgloblje želje. S partnerjevo podporo in spodbudo boste začeli resno razmišljati, kako bi jih uresničili.

Bik

Splošno: Čeprav boste imeli v začetku meseca občutek, kot da letite nad oblaki, se bo to še pred sredino meseca spremenilo. Ker ne bo vse potekalo po načrtu, boste postali zajedljivi do vseh bližnjih, še posebej do partnerja. Navado imate, da se zapirate ravno pred tistimi, ki vas imajo najraje. Ko pa vi želite njihovo pozornost, ne poznate nobenih olajševalnih okoliščin. Če jo boste želeli dobiti tudi tokrat, se boste morali poglobiti vase in spremeniti svoje obnašanje. V drugi polovici meseca boste dajali prednost predvsem svojim občutkom in čustvom, kar bo nadvse dobrodošla sprememba.

Ljubezen: Medtem ko se leto za vas res ni začelo s kakšnim posebnim pompom, se lahko zdaj pripravite na najbolj vznemirljiv mesec v letošnjem letu. Vse do sredine meseca boste čutili posebno energijo, nagon in potrebo po začetku nečesa novega. To bo mesec odkrivanja, širjenja in novih začetkov. Samski boste začutili močno potrebo po notranji spremembi in fizični preobrazbi. Vaša želja, da se za vselej rešite slabih razvad, bo tokrat močnejša kot kdajkoli.

Dvojčka

Splošno: V tem mesecu bo veliko nervoze, a bo prej ali slej minila. Že v sredini meseca se bo stanje začelo umirjati. Imeli boste ogromno število obveznosti in vsi vas bodo priganjali, kot da ste stroj. Vzemite le toliko, kolikor boste zmogli narediti, preostalo prepustite drugim. Ni vam treba sprejeti vsega, za to se niste nikoli obvezali. Morda se boste morali naučiti večkrat reči ne. Veliko bo situacij, ko boste kar obnemeli, kar za vas sicer ni značilno, vendar bo mogoče še bolje tako, saj se boste tako izognili premnogim zapletom. Na splošno pa bo v tem mesecu v ospredju umetnost komunikacije in odnosov.

Ljubezen: Vezani se boste nekoliko težje usklajevali s partnerjem, vendar vas zapleti začuda ne bodo pripeljali v prepire. Nekako se vam bo uspelo konec dneva vsemu skupaj smejati. Skupni cilji bodo oba navdajali s pozitivno energijo. Samske bo v prvi polovici meseca mamilo marsikaj, proti zadnjemu tednu pa vam bo vedno bolj jasno, da gre za določeno osebo ali pa določeno ljubezensko željo, ki jo tokrat preprosto morate uresničiti.

Rak

Splošno: Na začetku meseca vam bo primanjkovalo idej, česar sicer niste vajeni. Občutek boste imeli, kot da ste se znašli v črni luknji. Vendar se ne bojte, kajti v sredini meseca boste ponovno zašli v ustaljene tire, z vsemi starimi in novimi plodnimi idejami vred. Končno boste nekoliko lažje zadihali, saj vam bo ta mesec prinesel mnogo ugodnih novosti, s pomočjo katerih se boste osvobodili težav, ki vas pestijo, ali pa bodo sprožile spremembe, ki si jih tako močno želite. Bodite pozorni in z odprtimi rokami sprejmite nove priložnosti, ki se vam bodo ponujale, saj bodo nekatere od njih enkratne.

Ljubezen: To, kar boste vezani sejali v začetku meseca, boste tudi želi, in to najverjetneje ne samo na kratki rok. To je odlična novica za vse tiste, ki ste že pred tedni sklenili, da si boste prizadevali za boljšo zvezo in globljo povezanost s partnerjem. Sredi meseca se vam obeta romantično presenečenje. Samski pa boste po nadvse umirjenem začetku meseca stopnjevali svoj tempo. Prišli boste celo do točke, ko vam bodo začele stvari na veliko uhajati izpod nadzora.

Lev

Splošno: Počutje v tem mesecu ne bo ravno najboljše. Predvsem boste nemirni, kar vam bo jemalo energijo na vseh področjih. Vendar pa se bo k sreči velikokrat pokazalo tudi sonce. Imeli boste kar nekaj kritičnih situacij, ko se boste znašli na preizkušnji. Predvsem se potrudite ohraniti mirno kri, zato poskušajte razmišljati čim bolj z razumom in ne s srcem. V tem času boste deležni tudi veliko sprememb. Nekatere od njih boste sprejeli zelo pozitivno in druge z velikim negodovanjem. Poskusite razumeti, da četudi vam nekaj na prvi pogled ni všeč, to še ne pomeni, da ni dobro za vas.

Ljubezen: Ta mesec bo tako vezanim kot tudi samskim postregel s spremembami. Prva polovica meseca bo napornejša od druge, še posebno pri vseh tistih, ki ste si pravkar zacelili srčne rane. Samski si boste želeli novih poznanstev, pripravljeni boste celo obujati neke stare zveze. Vezani pa lahko pričakujte ostrejšo komunikacijo s partnerjem, saj se boste marsikdaj le s težavo usklajevali. Živahno bo tudi na področju komuniciranja z drugimi, kar bo prineslo dodaten nemir.

Devica

Splošno: V prvi polovici meseca vam bodo težave povzročala čustva. To za vas ne bo nič novega, vendar vas bo kljub temu izčrpalo. Če boste le lahko, se kakšnega problema poskusite lotiti bolj razumsko in ne samo z občutki, ker boste tako hitreje prišli do rešitve. Pri tem pa pazite na svojo kožo, da se ne boste opekli. Šele proti sredini meseca se boste imeli čas ukvarjati tudi z drugimi področji. V službi bo z izjemo nekaterih konfliktov, za katere boste v glavni meri odgovorni vi, precej mirno. Nadrejeni vam zadnje čase povzroča sive lase, zato ga enostavno skušajte sprejeti takšnega, kot je.

Ljubezen: Samski imate pred seboj zanimiv mesec, še posebno proti koncu pa bo vaša očarljivost tako rekoč neustavljiva. Takrat boste lahko pritegnili poglede vseh in vsakogar, ki si ga želite. Pripravite se, da bo vaše družabno življenje zelo pestro. Vezani boste prvo polovico meseca namenili napredovanju na službenem področju, romantične zadeve pa bodo na vrsto prišle šele v drugi polovici. Posebno zabavna in obetavna bodo prijateljska razmerja.

Tehtnica

Splošno: V tem mesecu vas bodo preganjale nedokončane obveznosti in zdelo se vam bo, da vas zaradi tega napadajo vsi v okolici. Povejte jim, da je to popolnoma vaša stvar. Na čustvenem področju ste nagnjeni k temu, da ponavljate ene in iste napake. Ne bodite vendar tako zelo naivni in definirajte že enkrat, kaj si želite, in temu tudi sledite. V preteklosti ste dobili že kar nekaj lekcij, vendar se zdi, kot da niso zalegle. Vaši prijatelji so se namreč že rahlo naveličali, da objokujete svojo usodo, obenem pa sami ustvarjate probleme. Sprejmite odgovornost in svoj del krivde.

Ljubezen: Vezani boste partnerju namenjali več pozornosti, kar bo še posebno blagodejno vplivalo na vse tiste zveze, ki so v zadnjih tednih plule po viharnem morju. Samski boste mesec začeli z neznansko energijo in zagonom. Še posebno boste osredotočeni na doseganje ciljev in končno boste pripravljeni tudi doseči to, kar si boste zadali. Zadnji teden tega meseca vam bo prinesel nove priložnosti na ljubezenskem področju.

Škorpijon

Splošno: Izžarevali boste notranjo moč, kar bo marsikoga odvrnilo od tega, da bi vam oporekal. Večkrat uporabljajte besedo ne, saj vam bodo v nasprotnem primeru delo kar nalagali in nalagali. To pa bi vas povsem izčrpalo. Tega se držite tudi v drugih mesecih, saj bo to na splošno dobro za vas. Od nadrejenega boste prejeli veliko pohval, kar vas bo osrečilo. Ker boste spoznali, da ste v prednosti, se utegnete navzeti prevzetnosti, kar pa bi lahko nekdo spretno izkoristil. Od vas si obetajo marsikatere ugodnosti, na koncu pa bi se lahko počutili izkoriščene. Postavite meje.

Ljubezen: Vezani poskusite odpreti oči. Čas je, da spregledate partnerjevo spremenjeno vedenje. Niste edini, ki sem ter tja vrže oči na koga zunaj svojega doma, tudi vašega partnerja to včasih zamika. Glejte le, da skušnjava ne bo trajala predolgo. Za samske se bo mesec začel z nadvse viharno energijo. V ljubezni boste brez težav dosegli vse, kar si boste želeli. Druga polovica meseca vam bo prinesla nove priložnosti na ljubezenskem področju, izkoristite jih.

Strelec

Splošno: V tem mesecu vam zagotovo ne bo dolgčas. V vas bodo prevladovali zmeda in notranji nemiri. Velikokrat boste razcepljeni, do izraza bo prišla vaša prava narava, zato vas zna marsikdo označiti za hinavca. Če boste pazili, da nikomur ne boste povzročili velike škode, skušajte ob teh obtožbah ostati hladni. Finance ne bodo ravno bogate, vendar vam bo konec meseca že bolj naklonjen. V službi boste imeli precej dela, za katerega boste tudi primerno nagrajeni. Ne odklanjajte zanimivih povabil, saj si boste tako lahko popestrili marsikateri večer.

Ljubezen: Vezani boste večji del meseca namenili urejanju družinskih zadev. Potrpljenja sicer ne boste imeli ravno v izobilju, boste pa po drugi strani zelo vztrajni, če ne kar trmasti. Bolj kot s kompromisi se boste ukvarjali s tem, kako naj vendarle dosežete svoje. Mogoči so prepiri in nerazumevanje s partnerjem. Tudi samskim ta mesec ne bo najbolj naklonjen. Najbolje bi bilo, da se preprosto nehate obremenjevati in izkoristite čim več prostih trenutkov za razvajanje vseh vrst.

Kozorog

Splošno: V tem mesecu boste imeli občudovanja vreden zanos. Še sami velikokrat ne boste vedeli, od kod vam vsa energija. Toda bolj ko se bo bližal konec meseca, bolj boste čutili posledice od prekomernega izčrpavanja. Takrat bi bilo zelo priporočljivo, da bi šli v naravo. Odpravite se v počitniško hišico in preživite konec tedna s partnerjem, prijatelji ali sami. To bo še najbolj zaleglo. Pred nečim si boste zatiskali oči in tudi to vam bo pobralo veliko energije, saj bo prisotno prepričevanje samega sebe. Za vas bi bilo najbolje, da bi se čim prej soočili z dejstvi, odpustite in pojdite dalje.

Ljubezen: Samski boste mesec začeli z močno željo po dogodivščinah in tveganju. Želja po doživetjih, ki bi bila drugačna od vašega vsakdana, bo tokrat izjemna. Svoje hrepenenje boste lahko potešili v drugi polovici meseca, ko vam bo družbo pri tem delala prijetna oseba. Vezane bodo mamili prepovedani sadeži, vendar boste kljub temu v drugi polovici meseca naredili nekaj ključnih izboljšav v svoji zvezi. Partner bo nad vami navdušen, saj tolikšne pozornosti od vas že dolgo ni bil deležen.

Vodnar

Splošno: Najprej bo vse čudovito, vendar vas zna uspeh prevzeti, in če se ne boste obvladovali, se boste morali soočiti s trdim pristankom na tla. V tem primeru en mesec za popravilo nastale škode ne bi bil dovolj. Raje poskrbite, da do tega sploh ne bo prišlo. V sredini meseca bodo stvari potekale precej običajno, če boste le uporabljali jezik, ki ga bodo razumeli tudi drugi, ne samo vi. Odpirala se vam bodo vrata z novimi priložnostmi, predvsem na poslovnem področju. Na osebni ravni pa vam nemirna narava ne bo dala miru, razmišljali boste, po čem hrepenite v življenju.

Ljubezen: Vezani boste v razmerju naleteli na nekaj težav. Na voljo boste imeli veliko nasvetov, a naposled boste spoznali, da prava rešitev izhaja iz vas samih, iz tega kar čutite in si želite. Morali boste še enkrat premisliti odločitve, ki so se vam doslej zdele samoumevne. Samski si boste močno želeli ljubezni, vendar boste zelo skromni glede tega, kaj bi sami doprinesli za uspešen odnos. Trdnjava okoli vašega srca bo še posebno okoli sredine meseca izjemno utrjena.

Ribi

Splošno: Obeta se vam neko potovanje, na katerega ste dolgo čakali, morda že vse življenje. Obstaja celo možnost novega začetka, življenja v tujini. Za tiste, ki imate to željo, bo ta mesec zelo primeren, da pospravite pod streho še zadnje obveznosti in greste. Seveda ne pričakujte, da bodo vaši bližnji navdušeni nad tem. Vendar samo vi veste, kaj hočete, in temu tudi sledite. Pripravljeni pa bodite na to, da bo pot naporna. Finance vam ta mesec sicer ne bodo najbolj naklonjene, vendar se boste zakopali v delo in nadoknadili izgubljeno.

Ljubezen: Samski se boste končno lotili nečesa, za kar že dolgo niste mogli zbrati poguma. Tokrat boste resnično prepričani, da vam bo uspelo! Pripravljeni boste tvegati precej več kot običajno, svoja čustva boste izražali lahkotneje in neposredneje. Vezani boste pozitivno sprejeli nov val energije, pa tudi nova prizadevanja, ki jih bo partner vlagal v vaš odnos. Končno se bodo vaše želje ujele na skupni točki, kar vam bo omogočilo, da končno naredite velik korak naprej.