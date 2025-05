Oven

Zaradi utrujenosti boste malo ravnodušni in boste razmišljali, da bi raje ostali doma v postelji, kot da bi se kamorkoli odpravili. To bo popolnoma v nasprotju z vašimi načeli. Vsekakor ne boste ostali doma, ker vas bo vse skupaj preveč premamilo. Ven se boste odpravili kljub slabemu počutju. Ne ujemite se v to past, saj rabite počitek, da boste spet stari vi.

Bik

Najbolje bi bilo, da bi se danes držali zase. Ne poskušajte sodelovati z drugimi ali uskladiti vašega truda z osebami, ki so vam blizu. Nagnjeni boste k agresivnosti in morda boste zmedeni, še posebej če ne boste mogli iti po svoji poti. Naredite načrt in se izogibajte vsemu, kar bi lahko v vas sprožilo željo po potovanju.

Dvojčka

Imeli boste ogromno energije. Vaše početje bo nerazumljivo in posledic se ne boste niti zavedali. Pravzaprav vas ne bo niti zanimalo, kaj tvegate. Verjeli boste v svoje sanje in imeli izredno močno željo po njihovi uresničitvi. Z doslednostjo in iznajdljivostjo jih lahko prav kmalu uresničite.

Rak

Zna se zgoditi, da bo danes ali v prihajajočih dneh padla vaša odpornost, zato je nujno, da poskrbite za imunski sistem in preprečite katastrofo. Še posebej, če se odpravljate na dopust, bi bilo škoda, da bi ga uničili z neugodnim počutjem. V zasebnosti se boste znašli v središču pozornosti.

Lev

Danes boste ugodne vibracije občutili tudi na svoji koži. Ustvarjalni boste in polni domišljije, na zasebnem področju pa topli in nežni. Prepustite se občutkom in uživajte, saj boste na tak način sprostili dušo in duha. Na zasebnem področju se lahko znajdete med dvema ognjema. Odmaknite se.

Devica

Naleteli boste na neprijetno situacijo. Vaša prva reakcija bo, da morate zaščititi tiste, ki so vam blizu, pred resnico. Znašli se boste v skušnjavi, da bi lagali ali se vsaj izognili omembi te situacije. Ne ujemite se v skušnjavo. Potreba, da morate zaščititi ljubljene, bo razumljiva, a bodite pazljivi. Ne morete jih obvarovati pred vsem. Večina ljudi ima raje dejstva.

Tehtnica

Vaš um bo danes deloval pospešeno. Dobili boste nove ideje in informacije, ki pa jih še ne boste mogli uporabiti, zato bi bilo dobro, če bi si vse zapisali. Saj si ne morete vsega zapomniti. Odpravite se tudi na sprehod ali na drugo rekreacijo, saj bo šlo za intelektualno preobremenitev, kar bi lahko povzročilo proizvajanje čezmerne živčne energije.

Škorpijon

Nekaj se bo za vedno končalo, temu pa bo sledilo obdobje samote, ki ga boste izkoristili za razmišljanje. Marsikaj boste izvedeli o sebi. Veliko od tega vam ne bo všeč, vendar vedite, da imate še vedno čas, da se spremenite. Bodite zmerni, to vam bo prineslo zadovoljstvo. Razmislite, kaj boste delali v bodoče.

Strelec

Družinski član bo slabe volje in ne bo mu do pogovora o tem, kaj je narobe. Njeno ali njegovo razpoloženje se bo lahko razširilo tudi na vse druge. Dobro bi bilo, če bi ga vprašali, kaj je narobe. Izpostavite, da je takšno razpoloženje nalezljivo. A nikar ga ne silite, to bi lahko bilo najslabše.

Kozorog

Začutili boste potrebo po prostem času, da bi lahko ocenili, kako stvari potekajo. Vaš spremenjen vidik vam bo dovolil, da boste lahko uživali v pomembnejših stvareh. Odpravite negativne vidike življenja. Osredotočite se na prijetnejše stvari okoli vas in jih z odprtim srcem tudi sprejmite.

Vodnar

Danes ni primeren dan za reševanje težav na čustvenem področju. Utegnete namreč biti sebični, zaradi česar boste zanetili le še večji prepir. Raje stopite korak stran in počakajte, da se situacija malenkost pomiri. Verjemite, da bo prej ali slej prišel primeren čas in takrat boste lahko razčistili z vsem, kar vam leži na duši.

Ribi

Mislili boste, da ste dobili napačen vtis, a verjemite, niste ga. Gre za dejstvo, da komentarjev niste vzeli preveč osebno. Nekateri ljudje govorijo svobodno in ne pomislijo na posledice, ki jih prinesejo njihove besede. Vi ste to lahko zaznali, saj so vaše komunikacijske sposobnosti na visokem nivoju.