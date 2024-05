"Moj Kristijan je danes z odliko magistriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Srečen in čustven dogodek, jaz pa preponosna mami. Za takšne stvari je vredno živeti!" je slovenska pevka zapisala na svojem profilu. Pod objavo so se že zvrstili številni komentarji, ki so sinu Kristijanu čestitali ob doseženem nazivu.

Zapisu je pevka dodala še ključnika magister prava in cum laude (latinsko: z odliko).

Kot smo že poročali v začetku letošnjega leta, se je Kristijan Blagne, edini sin slovenske pevke Helene Blagne, po poročanju revije Suzy na pisanje magistrske naloge iz prava pripravljal med pripravništvom na veleposlaništvu v Rimu, kamor ga je povabil slovenski veleposlanik v Italiji Matjaž Longar.

Zanima ga mednarodna diplomacija

Po diplomi je dvakrat dobil ponudbo, da prakso opravlja v Odvetniški pisarni Čeferin, a je Blagne ponudbo zavrnil in se odločil za študentsko izmenjavo v portugalski prestolnici.

Po končani izmenjavi na Portugalskem se je odpravil v Rim, kamor ga je povabil slovenski veleposlanik v Italiji Longar. Blagne je vabilo takrat sprejel, saj ga najbolj zanima prav mednarodna diplomacija. Danes je tudi dejavni član Ženevskega kluba pravnikov in pravniškega senata.

