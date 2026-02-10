Razkrit vzrok smrti igralke Catherine O'Hara

Ameriška igralka, ki se je poslovila konec januarja, o bolezni v javnosti ni govorila.

Slaba dva tedna po smrti igralke Catherine O'Hara je spletni tabloid TMZ razkril, da je bil neposredni vzrok njene smrti pljučna embolija, temeljni razlog pa kolorektalni rak.

Catherine O'Hara se je poslovila 30. januarja, imela je 71 let. Zadnjič se je v javnosti pojavila na Emmyjih septembra lani, medtem ko je na letošnjih Zlatih globusih, kjer je bila nominirana za stransko vlogo v seriji The Studio, ni bilo.

Njena posebnost: zrcalno postavljeni organi

Igralka je imela redko, a ne smrtno nevarno anatomsko posebnost, znano kot situs inversus, pri kateri so srce in drugi organi v telesu postavljeni zrcalno od običajnega položaja. "Da, sem čudakinja," se je pred časom v nekem intervjuju pošalila O'Hara, ki je v zadnjih letih izražala predvsem ljubezen do življenja.

"Zdi se mi, da se zgodbe ljudi v mojih letih običajno vrtijo okoli smrti, ločitve in bolezni," je pred dvema letoma dejala za Elle Canada, "zato sem res srečna, da imam okoli sebe ljudi, ki mi omogočajo nova doživetja."