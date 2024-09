"Ne želim si, da to zamudite. Vidimo se 9. februarja v New Orleansu. Oblecite najboljša oblačila, pa tudi če boste gledali doma," je navijačem sporočil Lamar, ki je bil skupaj z nekaterimi drugimi raperji gost superbowla tudi leta 2022.

Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Mary J. Blige, 50 Cent in Snoop Dogg na superbowlu leta 2022 v Kaliforniji. Foto: Guliverimage

Šov ob polčasu finala lige NFL ima dolgo zgodovino. Zvezdniki v nasprotju z drugimi koncerti tukaj niso plačani, bržkone pa vsi povabljeni doživijo enega vrhuncev svoje kariere. Snoop Dogg, Rihanna, Prince, Michael Jackson, The Weekend, 50 Cent in drugi so bili redni gostje tega globalnega športnega dogodka in dodobra napolnili medije in socialne platforme.

Lamar: Izbrali so pravo osebo

Samo v ZDA si bo finale na malih ekranih bržkone spet ogledalo več kot 100 milijonov ljudi, kar je enkratna priložnost za promocijo. V mednarodnem merilu ogled doseže mnogokratnik ameriškega.

"Rap glasba je trenutno še vedno najvplivnejši žanr. Jaz bom na stadionu svet opomnil, zakaj je tako. Izbrali so pravo osebo," je ob potrditvi nastopa še dejal dobitnik Grammyja in Pulitzerja (2018), ki na NFL finalu ne bo sodeloval prvič, prvič pa bo imel glavno vlogo.

Lamar je trenutno še vedno velika medijska zvezda v ZDA. Položaj si je pridobil tudi zaradi letošnjega spora s kanadskim raperjem Drakom, eden drugemu pa sta napisala niz pesmi z namenom žaljenja. Pesmi Future in Metro Boomin Like That ter Not Like Us so postale tudi velike uspešnice.