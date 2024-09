V četrtek je umrl 34-letni Dequantes Devontay Lamar, raper, ki je bil bolj znan po umetniškem imenu Rich Homie Quan, veljal pa je za eno najvplivnejših figur na sodobni ameriški raperski sceni. V svetu glasbe si je ime začel ustvarjati v začetku prejšnjega desetletja, ljubiteljem hiphopa pa so se v spomin vtisnile njegove uspešnice Type of Way, Flex in Walk Thru. Bil je tudi član raperske zasedbe Rich Gang, ki se je proslavila z uspešnico Lifestyle.