Meghan Markle delila redko fotografijo hčerke

Vojvodinja Susseška je ob valentinovem na družbenih omrežjih delila prisrčno družinsko fotografijo princa Harryja in njune hčerke Lilibet.

Meghan Markle je na valentinovo na Instagramu s svojimi več kot štirimi milijoni sledilcev delila prisrčno fotografijo princa Harryja z njuno hčerko Lilibet, na kateri jo Harry drži v naročju, štiriletnica pa v roki drži šop balonov.

Najbolj pa je ujelo pozornost sledilcev to, da je Lilibet očitno podedovala očetove značilne rdečkaste lase.

Meghan je objavo pospremila z ljubečim zapisom: "These two + Archie = my forever Valentines," torej onadva in Archie so moji večni valentinčki.

V dneh pred praznikom zaljubljencev sta bila Meghan in Harry opažena tudi na večerji v eni od svojih priljubljenih restavracij v Beverly Hillsu, kjer sta preživela večer v dvoje.

Par bo letos praznoval deseto obletnico zveze, ki se je začela zahvaljujoč skupnemu prijatelju, ki ju je povezal prek slepega zmenka. Nekaj mesecev kasneje sta razmerje tudi javno oznanila, maja 2018 pa se poročila. Njuna družina se je razširila z rojstvom Archieja leta 2019 in Lilibet leta 2021.

Preberite tudi: