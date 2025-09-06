Kuharski zvezdnik se po obtožbah o nasilju umika iz svojih restavracij

Potem ko so ga štiri nekdanje partnerke obtožile fizičnega nasilja in so proti njemu sprožili preiskavo, se je francoski kuharski mojster umaknil iz svojih restavracij. Sam obtožbe sicer zanika.

Francoski zvezdniški kuhar Jean Imbert je pred kratkim sporočil, da se umika iz vseh svojih restavracij, potem ko je tožilstvo proti njemu sprožilo preiskavo zaradi fizičnega in psihičnega nasilja, česar ga obtožujejo štiri nekdanje partnerke.

Ljubljenec zvezdnikov in splošne javnosti

44-letni Imbert je eden največjih kulinaričnih zvezdnikov v Franciji, slavil je v kuharskem resničnostnem šovu Top Chef France, revija GQ ga je razglasila za kuharskega mojstra leta, pri Vanity Fair pa so ga uvrstili med 50 najvplivnejših francozov. Njegov kulinarični imperij obsega restavracije po vsem svetu, med drugim v slovitem pariškem hotelu Plaza Athénée, v prav tako legendarnem hotelu Martinez v Cannesu, podpisal se je tudi pod restavraciji Riviera v Dubaju in Cheval Blanc na otoku St Barth, v Miamiju pa je restavracijo odprl s slavnim glasbenim producentom Pharrellom Williamsom.

Jean Imbert s hollywoodskima zvezdnikoma Owenom Wilsonom in Woodyjem Harrelsonom na teniškem turnirju Roland Garros leta 2022. Foto: Profimedia

"Poredni deček" kulinarike

Francoski mediji so Imberta razglasili za "porednega dečka" francoske kulinarike kot nekakšnega upornika proti ustaljenim kulinaričnim vzorcem, zdaj pa se je izkazalo, da ima ljubljenec gastronomskega občinstva tudi veliko bolj temačno plat. Kar štiri nekdanje partnerke so ga namreč obtožile fizičnega in psihičnega nasilja, obtožbe pa so sprožile tudi uradno preiskavo.

Sredi avgusta je nekdanja mis Francije Alexandra Rosenfeld javno spregovorila o tem, kaj se je pred desetimi leti dogajalo med njenim razmerjem z Imbertom. Med drugim naj bi ji z udarcem z glavo zlomil nos, kar je podkrepila tudi z rentgenskimi izvidi, kot še hujše pa je opisala psihično nasilje, ki ga je izvajal nad njo. Še ena od njegovih nekdanjih partnerk, igralka Lila Salet, kuharja obtožuje več fizičnih napadov, med drugim pa naj bi jo tudi zaprto zadrževal v hotelu.

Imbert in Alexandra Rosenfeld leta 2012 Foto: Guliverimage

Nasilen tudi do sodelavcev

Ta teden je spregovoril tudi eden od nekdanjih Imbertovih sodelavcev, ki je za francosko televizijo BFM dejal, da je bil kuharski zvezdnik nasilen tudi v kuhinji. Opisal ga je kot človeka z "dvema obrazoma", ki je sicer očarljiv, a ima tudi nasilne izbruhe žaljivk in groženj do sodelavcev.

Imbert vse obtožbe zanika, a je sporočil, da se umika iz svojih restavracij, "medtem ko pravni sistem opravlja svoje delo." Dodal je, da čuti "olajšanje", da se bodo te zadeve razrešile na sodišču in da nima "nobenega dvoma" v izid. "Ne bom komentiral tega, kar je bilo izrečeno v zadnjih mesecih, ker se je v trenutnem medijskem hrupu nemogoče častno braniti," je dodal.

