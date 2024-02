Kje je Kate Middleton? Po spletu krožijo bizarne teorije.

Za Kate Middleton in preostale člane kraljeve družine je začetek leta običajno poln raznih zadolžitev in dogodkov, ki se jih morajo udeležiti. Letošnje leto pa je precej drugačno - tako valižanska princesa kot kralj Karel III. sta januarja prestala kirurške posege, in medtem ko se je kralj kljub diagnozi raka vrnil pred oči javnosti, njegove snahe ni na spregled.

Že ob njenem januarskem posegu so iz kraljeve palače sporočili, da bo okrevala vse do velike noči, od takrat pa novic o njenem stanju ni. Tako so v javnosti, predvsem na spletu, začele krožiti najrazličnejše teorije, kaj se z njo dogaja, vse skupaj pa je še podžgal njen mož, princ William, ko je prejšnji teden v zadnjem trenutku odpovedal udeležbo na spominski slovesnosti za botra, ki je umrl januarja lani.

Govorice, da v palači nekaj prikrivajo, so se začele, ko je španska TV-novinarka izjavila, da je Kate zaradi zapletov ob operaciji v umetni komi, kar naj bi ji zaupal dobro obveščen vir. Iz kraljeve palače so to ostro zanikali in izjavo označili za "popoln nesmisel", toda plaz govoric in različnih teorij zarote se je že začel širiti.

Mnogim se zdi nenavadno, da v zadnjih mesecih ni prav nobene Katine fotografije, čeprav je to "ženska, ki je popolno urejena pozirala za uradne fotografije v manj kot 24 urah po rojstvu vsakega od svojih treh otrok". Na družbenih omrežjih se vrstijo ugibanja, da je Kate zapustila Williama, ker jo je prevaral, nekateri so ga obtožili tudi družinskega nasilja, češ da je znan po vzkipljivosti.

Nekateri ugibajo, da so njene zdravstvene težave veliko težje, kot zagotavljajo v kraljevi palači, mogoče težave segajo od motenj prehranjevanja do psihičnih težav, pojavile so se tudi trditve, da je valižanska princesa pobegnila in v palači ne vedo, kje se skriva. Po drugi strani pa je veliko teorij tudi šaljive narave, denimo da si je Kate omislila neposrečeno pričesko in zdaj čaka, da ji lasje zrastejo nazaj.

Kraljeva palača se je ob vsem tem pričakovano zavila v molk, nenazadnje ni v njihovi navadi, da bi razkrivali, kaj se dogaja za zaprtimi vrati. Kot kaže, bo res treba počakati do velike noči.

