Je Saša Lendero dobra kuharica?

Na prvi septembrski ponedeljek se na Planet TV vrača šov Riba, raca, rak, v katerem znani Slovenci odpirajo vrata svojega doma in kuhinje ter pripravljajo večerjo za druge estradnike, ti pa nato ocenijo njihovo mojstrstvo.

Vsak teden se bo s kuhanjem v domači kuhinji predstavilo pet znanih obrazov, ki bodo pojedino in gostoljubje drug drugega tudi ocenili.

Kateri znani Slovenci se bodo predstavili?

Za kuhalnico bodo med drugim poprijeli pevka Saša Lendero, komičarka in igralka Ana Maria Mitić, glasbenik Rok Piletič, pevka Regina, osebni trener Andrej Milutinovič, pevka Nika Zorjan, pevec Tilen Lotrič, pevka Nuša Derenda, modna oblikovalka Jana Koteska, glasbenik Miki Vlahovič, pevka in vplivnica Gaja Prestor, komik Luka Korenčič, glasbenik Alex Volasko, igralka Lara Jankovič, igralec in nekdanji politik Franci Kek, pevka Anabel, komičarka Lucija Ćirović, igralka Maja Blagovič, glasbenik Žiga Kunstič ter radijski voditelj in nekdanji exatlonovec Klemen Kopina. Ob teh bodo v oddaji nastopili tudi drugi znani obrazi, ki jih na Planet TV za zdaj še niso razkrili.

Oddajo bo tudi v novi sezoni vodil Klemen Bunderla, za strokovni pogled na dogajanje v kuhinji pa bo spet poskrbela kulinarična strokovnjakinja Darja Končarevič.

Tako se je končala prva sezona: