Znanstveniki potrdili: komarji nekatere ljudi res napadajo bolj kot druge

Nova študija je pokazala, da so nekateri ljudje res kot magneti za komarje, to pa je verjetno povezano z njihovim vonjem.

Se vam zdi, da ste v družbi prav vi tisti, na katerega se zgrnejo vsi komarji? Nova raziskava je pokazala, da to ni le vaš občutek, ampak nekateri ljudje komarjem resnično bolj dišijo kot drugi. In to dobesedno - komarje naj bi privlačile določene spojine na koži, povezane z našim vonjem.

"Če ste med tistimi, ki imajo na koži veliko teh spojin, boste na pikniku najbolj popikani," je za tiskovno agencijo AP povedala Leslie Vosshall, nevrobiologinja z univerze Rockefeller v New Yorku, ki je sodelovala pri raziskavi.

Pri raziskavi so si pomagali s preprostim eksperimentom. Prostovoljcem so na roke nadeli najlonke, ki so se navzele vonja njihove kože, nato pa te najlonke ponudili roju komarjev. Rezultat je bil presenetljiv, predvsem pa očiten - komarji so se množično zgrnili le na določene najlonke.

V eksperimentu so uporabili tigraste komarje, razširjene tudi v naših krajih, raziskovalci pa predvidevajo, da bi se podobno obnašale tudi druge vrste.

Preizkusa niso opravili le enkrat, ampak so ga z istimi sodelujočimi ljudmi ponavljali v večletnem obdobju in vsakič dobili enake rezultate - magneti za komarje so ostali vedno isti.

Spojine, ki so komarjem tako privlačne, so določene kisline, ki se pojavljajo v hidrolipidnem sloju kože, so še pojasnili raziskovalci. Tisti ljudje, ki imajo na koži več teh kislin, tudi bolj privlačijo komarje.

Ob tem so raziskovalci še poudarili, da se teh kislin žal ni mogoče znebiti, saj bi s tem močno ogrozili zdravje svoje kože. Upajo pa, da bodo s temi izsledki pripomogli k razvoju novih metod, s katerimi bi se lahko učinkovito ubranili pred komarji.

