Letos za četrtino več pikov žuželk kot prejšnja leta

Najpogostejši so piki čebel in os, prav tako je v zadnjem letu presenetljivo veliko pikov komarjev, zaradi katerih se nekateri starši otrok na zdravstvene službe obračajo tudi ponoči, je v izjavi za medije pojasnila vodja Pediatrične nujne medicinske pomoči (PNMP) Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana Tatjana Grmek Martinjaš.

V primeru pika čebele je po njenih besedah treba nežno odstraniti želo, nato pa območje pika hladiti z obkladki, priporočeni so obkladki z v vodi raztopljeno sodo bikarbono, ki izniči čebelji strup. Oteklina se običajno pojavi naslednji dan, do resnejših zapletov, kot so vnetja, pa lahko pride tretji dan. V tem primeru je treba poiskati pomoč zdravnika, sicer pa ta običajno ni potrebna.

Ob piku os žrelo običajno ne ostane v koži, zato ga ni treba odstraniti. Navodila za prvo pomoč so enaka kot pri piku čebel. Grmek Martinjaševa ob tem svetuje uporabo mazila, ki vsebuje antihistaminik.

Vsem, ki so na pike žuželk alergični, pa svetuje, da s seboj nosijo primerna zdravila. Če jih nimajo pri sebi, pa naj se obrnejo na najbližjo zdravstveno ustanovo.

Dehidracija najpogosteje posledica črevesnih okužb

Pediatri poleti pri otrocih beležijo tudi večje število dehidracij, ki so najpogosteje posledica črevesnih okužb. "Tako odrasli kot otroci bruhajo in driskajo, seveda pa otrok hitreje dehidrira kot odrasel," je opozorila.

V teh primerih poudarja pomen nadomeščanja izgubljene tekočine. Staršem svetuje, da kakšno uro počakajo, nato pa otroku tekočino dajejo po požirkih. Priporoča rahlo slano in rahlo sladkano pijačo. Kasneje, ko otrok preneha bruhati, pa pri izbiri pijače ni omejitev, je dodala.

Do dehidracije otrok lahko v poletnem času pride tudi zaradi vročine. Svetovala je pazljivost in poudarila, naj starši otrok ne puščajo v pregretih avtomobilih.

Družinska zdravnica Neža Starič je pojasnila, da v poletnem času zdravniki več težav opažajo tudi pri odraslih, še posebej v času vročinskih valov. V teh obdobjih so najbolj ogroženi kronični bolniki in starejši, zato je pomembno, da jim posvetimo posebno pozornost.

"Starejši nekoliko slabše zaznavajo žejo in po navadi čez dan zaužijejo premalo tekočine," je pojasnila. Pri kroničnih bolnikih pa po njenih besedah ob vročini lahko pride do poslabšanja njihovega zdravstvenega stanja, predvsem pri bolnikih s srčno-žilnimi obolenji, s kroničnimi obolenji pljuč in pri sladkornih bolnikih.

Simptomi pregretja telesa so...

Naštetim ogroženim skupinam zato svetuje zaužitje dovolj velike količine tekočine, prav tako vsem preostalim. Kot je dejala, je najbolj primerna voda, neprimerne pa so sladke gazirane pijače, prav tako tudi alkoholne pijače in kava, ki povzročajo povečano odvajanje vode iz telesa. Ob tem je opozorila, da navodilo povečanega vnosa tekočin ne velja za bolnike s srčnim popuščanjem, ki naj se o primernih količinah zaužitih tekočin posvetujejo s svojim zdravnikom.

Čez dan naj bodo bolj ogroženi posamezniki v hladnih prostorih, pri hlajenju si lahko pomagajo tudi s hladnimi obkladki. Ker je pomembno, da se čez dan v času največje vročine ne zadržujejo zunaj, poziva k pomoči, denimo pri nakupovanju. "Pokličimo tiste, ki živijo sami, da vidimo, ali je z njimi vse v redu," je dodala.

Simptomi pregretja telesa, pri čemer lahko pride do resnega zapleta vročinske kapi, so hud glavobol z bruhanjem, slabost, pogoste so motnje zavesti in krč. V primeru naštetih simptomov svetuje takojšen klic na številko nujne medicinske pomoči 112, saj je lahko posledica tudi smrt.

Po njenih besedah sicer v Splošni nujni medicinski pomoči (SNMP) ZD Ljubljana letošnje poletje ne beležijo večjega števila obiskov bolnikov zaradi naštetih zdravstvih težav v primerjavi s prejšnjimi.

Na vprašanje, ali tudi v svoji ambulanti ob poletnem porastu števila okuženih z novim koronavirusom beleži večje število pacientov z okužbo, je dejala, da letošnje poletje res beležijo večje število primerov okužb. Njeni opredeljeni pacienti so v večji meri predstavniki mlajše delovno aktivne populacije, zato jih je zaradi okužbe s koronavirusom trenutno veliko bolniško odstotnih.