Poskrbite za ohladitev, danes bo krepko čez 30 stopinj Celzija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 34, na Goriškem se bo živo srebro povzpelo do 36 stopinj Celzija. Predvsem na Primorskem bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, zato upoštevajte priporočila in poskrbite za svoje zdravje. Na Primorskem je še vedno razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod.

V petek bo pretežno jasno, popoldne in zvečer na severozahodu ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 32 do 36 stopinj Celzija.

Ob visokih temperaturah poskrbite zase in se ne izpostavljajte vročini, hladite prostore in sebe ter se, če je le mogoče, umaknite v senco ali hladnejše prostore.

Vročina bo kmalu nekoliko popustila

V soboto bo še sončno in vroče. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nastajale plohe in nevihte. V nedeljo kaže na deloma sončno vreme, še bo mogoča kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala burja, vročina pa bo popustila.