Domače sestavine, ki pomagajo blažiti nadležne pike komarjev

Te dni marsikoga v slabo voljo spravljajo komarji, za katere se včasih zdi, da jim noben repelent ne pride več do živega. Nekateri ljudje so na pike komarjev bolj občutljivi kot drugi in imajo na mestu pika hujše vnetne reakcije. Pik komarja lahko tudi zelo neprijetno srbi. Tukaj je nekaj preprostih domačih receptov za blaženje neprijetnosti ob srečanju s komarji.

Aloe vera

Čudežna rastlina, kot ji pravijo številni, je pravi balzam za številne neprijetnosti na koži – opekline, akne, alergijske reakcije, glivične okužbe, pike mrčesa. Na kožo namreč deluje hladilno in hkrati zaradi mnogo zdravilnih sestavin protivnetno. Zato je pri pikih komarjev odličen pripomoček. Če imate doma svežo rastlino, list preprosto prelomite na pol in iz njega stisnite sok oziroma gel sveže aloje. Sicer pa lahko 100-odstotni gel aloe vere kupite tudi v lekarnah, prodajalnah zelišč in drogerijah.

Soda bikarbona

Če vas piči komar, malo sode bikarbone zmešajte z malo vode, da dobite gostejšo zmes, in to nanesite na mesto pika. Obkladek pustite delovati vsaj 10 min, nato ga odstranite. Soda bikarbona, ki ima bazičen pH, pomaga nevtralizirati beljakovine v slini samice komarja, ki jo ta ob vbodu izpusti v naše podkožje in na katero se naše telo odzove alergeno – kar se kaže kot značilna rdeča in srbeča bulica.

Aloe vera omili srbečico in prijetno hladi mesto pika. Foto: Getty Images

Čajevec ali sivka

Obe rastlini lahko dandanes dobite v obliki eteričnega olja, vendar ne pozabite, da morate sploh tista prava, 100-odstotna olja vedno redčiti z baznim oljem in jih ne smete nanašati na kožo čistih. So namreč zelo močna in koža se lahko na tako močno zdravilno učinkovino odzove z alergijsko reakcijo. Omenjeni olji sta sicer kot nalašč pri lajšanju srbečice in vnetja ob pikih komarjev. Čajevec je močan antiseptik in ima protivnetni učinek, medtem ko sivka poleg tega, da deluje protivnetno, kožo tudi pomirja.

Med

Podoben antiseptični učinek, kot ga imata čajevec in sivka, ima tudi med, zato ga lahko brez zadržkov nanesete na mesto komarjevega pika. Flavonoidi in nekateri encimi v medu so tisti, ki delujejo protimikrobno ter pomagajo blažiti vnetje na mestu pika, medtem ko visoka vsebnost sladkorja preprečuje razmnoževanje bakterij.

Med in sivka prav tako pomagata, ko piči komar. Foto: Getty Images

Jabolčni kis

Ocetna kislina, ki je v jabolčnem kisu, je tista, ki ima protibakterijski učinek. Zato lahko na mesto, kjer vas je pičil komar in vas močno srbi, položite tudi obkladek iz jabolčnega kisa. Ne le, da bo kis pomagal zmanjšati srbečico, tudi oteklino bo zmanjšal.

Samica komarja, ki nam pije kri, ob vbodu v podkožje spusti tudi nekaj sline, na katero naše telo reagira z rdečico in vnetjem. Foto: Getty Images

Praskanje vse samo še poslabša

Ob piku komarja pomaga še mnogo pripravkov, ki jih imate doma, na primer čebula, bazilika, meta oziroma zobna pasta z mentolom, pa led in celo ovseni kosmiči. Poskusite torej s tistim, kar vam je takrat, ko vas piči komar in vas močno srbi ali vam mesto pika oteče, najbolj pri roki.

Vsekakor pa imejte v mislih, da se resnično ni dobro praskati – kar je v trenutku, ko močno srbi, zagotovo zelo težko izvedljivo. S praskanjem si boste namreč prizadeto mesto le še bolj razdražili, poleg tega lahko zakrvavite. In če rok nimate čistih, se lahko zaradi umazanije mesto vboda še dodatno okuži oziroma vname.